İş Bankası’ndan yüzde 0.98’le konut kredisi

İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak 600 Bin TL’ye kadar yeni kredi kullanımlarında aylık %0,98 faiz oranı ve 120 aya kadar vadeli geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi başlattı.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında kampanyaya dâhil olan müteahhitler tarafından verilecek destekle bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yaptığı açıklamada, kampanya ile ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade etti. Bali, “Türkiye'nin Bankası olarak bankacılık faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemize hizmet etmeyi her zaman önceliğimiz olarak görüyor ve bunun gereğini yerine getiriyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması” dedi.