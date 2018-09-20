İş dünyası Yeni Ekonomi Planı’nı (YEP) yorumladı

İş dünyası temsilcileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Planı'nı (YEP) yorumladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili olarak, “YEP, Türkiye’yi 2023’e hazırlayacak gerçekçi bir ufuk çizdi. Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEP'i ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok” dedi.

‘REEL SEKTÖRÜN YOLUNU AYDINLATACAK’

Avdagiç, programda yer alan ekonomide öngörülebilirliği artırıp, oynaklığı düşürebilecek, performansı ölçülebilir makro hedefleri ise ‘yatırımcının yeni bağlayıcı çıpası' olarak tanımladı.

Şekib Avdagiç, “Bu program, ekonomimizdeki hassasiyetleri dikkate alan gerçekçi bir yol haritası ortaya koydu. YEP'in piyasayla uyuşan ve piyasaya yön veren nitelikte olmasını, ayrıca iş dünyası için son derece önemli olan enflasyon ve cari açık vurgusunu da içermesini çok anlamlı buluyoruz. Şüphesiz katma değerli büyüme, sürdürülebilir büyümeyi getirecek. Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler de iş dünyamıza güven kazandıracak. Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan aksiyon planları, reel sektörümüzün yolunu aydınlatacak, yatırımlara istikamet gösterecek niteliktedir. Özellikle YEP ile elde edeceğimiz makro kazanımları, Türkiye'yi sanayide dönüştürecek bir sıçrama tahtası olarak kullanmalıyız. Tüm gayretimizi buna vermek zorundayız” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve önümüzdeki 3 yıl için Türk ekonomisinin vizyonunu ortaya koyacak olan Orta Vadeli Programı değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, OVP'nin Türkiye'nin şu andaki ekonomik gerçekliklerini dikkate alarak hazırlanmış gerçekçi bir Yeni Ekonomi Programı olduğunu dile getirdi.

ÜRETİM VE İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMASI GEREKİYOR

2013 yılı sonrasında yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal olayların Türk ekonomisinde yol açtığı hasarları ortadan kaldırmayı hedefleyen Yeni Ekonomik Programın disiplinli bir şekilde uygulanması halinde Türk ekonomisinin 3 yıl sonunda Türk toplumuna daha fazla refah sağlayacağına dikkati çeken Eskinazi, “Önümüzdeki süreçte Türk insanının refahı için ağırlıklı olarak üretim ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın dediği gibi Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Bu başarı nitelikli üretim ve katma değerli ihracattan geçiyor. Yatırımların geçtiğimiz yıllara göre bir miktar düşeceği öngörülerini ortadan kaldırmak için üretim ve ihracata desteğin sürmesi gerekiyor. Bu nedenle, Yeni Ekonomik Programın önümüzdeki günlerde açıklanacak Uygulama esaslarının bu amaca uygun oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN İSTİKRAR VE MOTİVASYONA İHTİYAÇ VAR

Türk sanayicisinin ve ihracatçısının yeni yatırım için ekonomik istikrar ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Eskinazi, Orta Vadeli Programda 2021 yılına kadar hedeflenen 2 milyon yeni istihdamın sağlanabilmesi yatırımcıya güven aşılanması gerektiğini, Yeni Ekonomik Programı ve sonrasında atılacak adımların bu anlamda hayati önemde olduğunu vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP), Türkiye’nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, “Türkiye dengelenme, disiplin ve değişimi içeren 3D’li dönemle üretim ekonomisine dönüşecek.” ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Bakan Albayrak’ın “Yeni Ekonomi Programı” adıyla açıkladığı ve 2019-2021 dönemini kapsayan programın, Türkiye’nin döviz merkezli ekonomik kuşatma operasyonunu bertaraf etmesinin yanı sıra dengelenme, toparlanma ve sıçrama için yürütülecek çalışmaları içerdiğini vurguladı. Türkiye’nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritası niteliğindeki YEP’teki enflasyon, işsizlik, cari açık gibi temel göstergelere ilişkin hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğuna dikkati çeken Baran, “Üretim odaklı bir büyümenin hedeflenmesi ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yönelinmesi Türkiye’nin insan kaynağı başta olmak üzere sahip olduğu tüm değerlerin doğru kullanımı ve bağımsızlığı açısından önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYACAK

Yeni Ekonomi Programı’nda Kamu Maliyesi Dönüşüm Ofisi kurulmasının yer aldığını anımsatan Baran, kamu maliyesinin disiplin altına alınmasıyla 76 milyar liralık tasarruf sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Baran, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bu dönemde ülke olarak yeni bir başarı hikayesine ihtiyaç bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Türkiye dengelenme, disiplin ve değişimi içeren 3D’li dönemle üretim ekonomisine dönüşecek. Üretimi odağına alan Türkiye, hem büyüme ivmesini artıracak hem dış ticaret hem de cari açığına kökten çözüm üretebilecektir. Bu ivmeye kamu maliyesinin yeniden yapılandırılmasıyla elde edilecek tasarruf eklenince Türkiye’nin YEP’i ile önemli bir dönüşüm sürecini tamamlayabileceği gözüküyor. Ekonomimizin zorluklarını sağ salim aşacağımıza inanıyorum.”

AA- -SOZCU.COM.TR