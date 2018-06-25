İş dünyasından 24 Haziran seçim mesajları

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. İş dünyasından bazı yetkililer 24 Haziran seçimlerini değerlendirerek mesajlarını gönderdi. Mesajlarda toplumsal uzlaşı ifadesi öne çıktı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanı” çağrısında bulundu.

TÜRKONFED tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İş dünyası olarak beklentilerimizi tekrar kamuoyuna hatırlatmak fayda görüyoruz. Evrensel ölçülerde kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi, dış politikada ise barışçıl, iyi komşuluk ile ekonomik ve ticari diplomasinin ön plana çıkarılması konuları yeni seçilen cumhurbaşkanımızın icra programında yer almalıdır. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarının programlarında ve taahhütleri arasında yer alan OHAL´in bir an evvel kaldırılması bu programın başlangıcı için çok iyi bir adım olacaktır.”

TÜSİAD:

“Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı. Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tebrik ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ’İN AÇIKLAMASI;

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, “Türk halkının sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih ettiğini” belirtti. İTO Başkanı Avdagiç, “Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye´yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır” dedi.

TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NDAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, “Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır.” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koyduğunu vurguladı.

KONUTDER BAŞKANI ELMAS’DA SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ



Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas’da seçim sonuçlarını değerlendirdi. Elmas, “Milletimiz Sn. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha güçlü bir destek vermiş, büyük ve güçlü Türkiye idealini onaylamıştır. Bugünden itibaren bulutların dağıldığı, ekonominin pozitif etkilendiği bir havayı soluyacağız” dedi.

AHMET ERDEM: YENİ SİSTEME GEÇİLECEK

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve 27. Dönem milletvekillerini kutladı. Erdem, “16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliği, artık uygulanmaya başlayacak, ülkemiz artık yeni sisteme geçecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 27 Dönem Milletvekili olarak seçilen tüm adayları kutluyoruz, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.