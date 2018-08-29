İş Konuşuyoruz 16. bölüm: Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Müdürü Seth Wang

İş konuşuyoruz'un bu bölümünde Çin'in akıllı telefon pazarındaki en iddialı markası Huawei'nin Türkiye Tüketici Elektroniği biriminin başındaki Seth Wang'ı konuk ettik. Wang Türklerin cep telefonu alırken en çok dikkat ettikleri özelliğin kamera olduğunu söylüyor. Türk insanlarının iş yapış şekillerinin doğu ve batı arasında bir yerde olduğunu anlatıyor. Kur artışına ilişkin olarak ise, "Büyük kaybımız oldu. Dolar ile satıyoruz. Fiyatlar için mücadele ediyoruz" diyor.

İstanbul'da yaşamak nasıl bir his?

Bu benim İstanbul'a ilk gelişim daha önce Budapeşte ve Sao Paolo’da yaşadım. İstanbul çok büyük bir şehir. Burada en sevdiğim hava. Kebabı ve katmeri çok seviyorum. Trafikte çok zaman geçiriyorsunuz bunu hiç sevmiyorum.

Türk tüketicisi cebinde parası olmasa bile borçla yeni akıllı telefon alabiliyor. Tüketicimiz sizce en çok neyi önemsiyor?

Türk insanları tutkulu. Dinamik bir pazar burası. İnsanlar telefonlarını çok kullanıyorlar. Kamerayı çok kullanıyorlar. Bu önemli onlar için. Tabii ki fiyat önemli. Ama asıl etkileyen telefon alırken özelliklerine bakıyorlar. Bu yüzden biz. P20 pro'yu çıkardık. En iyi mobil kamera dünyadaki AI ile destekli. Bu insanların fotoğraf çekmelerini kolaylaştırıyor.

P20 pro AI ile objeleri tanıyor anında. AI size yardım ediyor. Gece veya gündüz fark etmez. İnsanlar için kolaylaştırıyor. Önemli bir şey getirdik pazara. Türk insanları tatmin olmuş gözüküyor. Fotoğraf çekmek Türkler için ilk öncelik.

Fiyatlarınız dolar ile belirleniyor… Kur artışı satışlarınızı nasıl etkiledi?

Kur artışı satışlarımızı etkiledi. Burada gördüğümüz son 2-3 aydır marttan sonra nisanda faizler düştü çok. Büyük kaybımız oldu. Dolar ile satıyoruz. Fiyatlar için mücadele ediyoruz. Kuru böyle görmek istemezsiniz ama bu gerçek saygı duymak zorundasınız. İnsanlar alabilsin diye makul seviyede tutmaya çalışıyoruz fiyatları. Sahaya çıktığımız zaman soruyoruz insanlar kaliteden tatmin olmuş. Daha çok kişi bizim ürünümüzü denesin ve inansın istiyoruz.

Yapay zeka (AI) işinizin neresinde duruyor şu anda?

AI'nin fotoğrafa gelmesi bu insanların sorunlarını çözme odaklı. Fotoğraf çemek istediğiniz zaman çok nokta var. Tepkime hızı gibi. Bu çok kolay değil. Biz realistik teklonojiler geliştirdik. Fotoğraflar kolay olsun diye. AI getirdik bu yüzden. Sadece süslü yapmak istemiyoruz cihazlarımızı. Daha kolay olsun istiyoruz. Süper şarj mesela ofis insanları için işe gittikleri zaman telefonlarını şarj edebilirler sadece yolda yapabilirler bunu. Bu felsefemiz. İnsanların günlük hayatına dokunmak ve kolaylaştırmak.

Türkiye pazarı için neler göreceğiz yakın zamanda?

Ekimde yeni mate'i tanıtacağız. Mate 10 pro tanıtmıştık. Yeni mate gelecek. Yeni çiplerle birlikte. Fotoğraf ve AI üzerine yoğunlaşacak. Daha fazlasını açıklayamam. Devrimsel olacak.

Ticaret savaşlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ticaret savaşı görmek istediğimiz bir şey değil. Serbest dolaşım uzun süredir var. Ben serbest ticarete inanıyorum. Yaptırımlar bazı hükümetlerin yaptığı bu serbest ticarete aykırı. Bu herkesi etkileyecek. Bu görmek istediğimiz bir şey değil. Biz serbest ticarete açıklığa inanıyoruz. Stratejimize inanıyoruz. Teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Son 30 yılda yaptığımız gibi. 5G ve diğerlerine. Bu hiç değişmeyecek.

Türklerle çalışmak nasıl?

Türkiye biraz farklı başka yerlerden. Latin Amerika ve Avrupa'dan, tarihi bilmiyorum çok ama işleri yapış şekli doğu ve batı arasında bir yerde. Benim için anlamak kolay insanların iş yapışlarını. Benim için daha yakın Çin kültürüne, benzerlikler görebiliyoruz. İnsanlar nasıl yapıyorlar işlerini diye. Hala anlamaya çalışıyorum daha fazlasını. Bana yardımcı oluyor günlük iletişimim kolay oluyor ama.