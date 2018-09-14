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İş konuşuyoruz 17. bölüm: Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur

'İş konuşuyoruz'un bu bölümünde Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'u ağırladık. Yaptığı sermaye artırımı ile son dönemde gündeme gelen Timur söz konusu ekonomik atmosferin iş hayatının en büyük zorluğu olduğunu söylüyor. Timur mali durumun sorumlularının eleştirilebileceğini fakat söz konusu olanın Türkiye olduğunu belirtirken, "Bu dönemden ticari olarak çıkarsın ama manevi olarak neler yaptığın çok önemli" diyor.

Can MUMAY
android-time 11:37 14 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
'İş konuşuyoruz'un bu bölümünde Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'u ağırladık. Yaptığı sermaye artırımı ile son dönemde gündeme gelen Timur söz konusu ekonomik atmosferin iş hayatının en büyük zorluğu olduğunu söylüyor. Timur mali durumun sorumlularının eleştirilebileceğini fakat söz konusu olanın Türkiye olduğunu belirtirken, "Bu dönemden ticari olarak çıkarsın ama manevi olarak neler yaptığın çok önemli" diyor.

ERDEN TİMUR KİMDİR?
timur

Son güncelleme: android-time 11:5414.09.2018
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