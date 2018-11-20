İş konuşuyoruz 21. bölüm: Intercity Rent a Car kurucusu Vural Ak

Türkiye'de Formula 1 denince akla ilk gelen isimlerden Vural Ak'ı 'İş konuşuyoruz'da ağırladık. Ak Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü için çalışmalar yaptıklarını belirtirken içinde bulunduğumuz ekonomik durumu da değerlendirdi. Ak, "Son 3 yıldır böyle bir ortam olacağını bekliyorduk. Bu kadar vahşi olacağını tahmin etmiyordum" ifadelerini kullandı.

KAMERA : Kubilay Altuğ KURGU : Korhan Topçuoğlu

Formula 1 pistini neden kiraladınız?

Burası yapılırken biz ortak sponsor olarak destekçisi olduk 2005’ten bu yana. Sonra 7 yıl Formula 1 yarışları yapılıp kontrat bitince burası boş ve atıl kaldı.Çürümeye başladı, gelip giderken görüyorduk. Devlet burayı yeniden kiralamaya karar verince biz de talip olduk. Diğer talip olanların hepsi AVM alışveriş merkezi, outlet center gibi şeyler bu bizi çok üzdi bir otomobil meraklısı olarak.

Burayı otomobil merkezi haline getirmek için aldık iyi ki de almışız burası Türkiye’nin tek oomobil kültürü, otomobil sporları, sürüş güvenliği, otomobil ticareti ve otomobil gustosuyla alakalı yapılacak her şey yapıldı. Motor sporları merkezi haline geldi. Aldığımız günden itibarende yılda 300 gün boyuna yapılış amacına uygun kullanıyoruz. Bizden önce bile böyle kullanılmamıştı. Onun için şu anda dünyadaki ender örneklerden biri İstanbulPark.

Formula 1 yarışlarını bu pistte tekrar ne zaman izleyebileceğiz?

Şöyle oldu; Sayın Cumhurbaşkanımız Formula 1 yarışlarını kendi himayesi altına aldı. Devlet garantisinde düzenlenmesi üzerine de bizi görevlendirdi. Bunun üzerine biz de Formula 1’ın yeni sahibi Amerikalı firmayla görüştük, kendilerini Türkiye’ye davet ettik. Sn. Cumhurbaşkanımız, o dönem ki Başbakanımız ve yetkililerle görüşüldü. Genel şartlarda mutabık kaldık. Ancak dünyada 21-22 ülke arasında değişen sayılarda yapıldığı için bu organizasyon, bizim girebilmemiz için bir ülkenin çıkması gerekiyor veya yarış sayısının arttırılması gerekiyor. Formula 1’in şu anki sahipleri Amerikalı biliyorsunuz, kendileri New York veya Miami’de bir yarış düzenlemek için hala uğraşıyorlar onu bile kesinleştiremediler. Biz de sıradayız, bu söylediğin nedenler gerçekleştiğinde inşallah Formula 1 Türkiye’de olacak.

Otomotiv pazarıyla alakalı bize neler söyleyebilirsiniz?

Otomobil, hem artan kurlardan hem de değişken finansmanlardan çok çabuk etkilenen ürün. Artan kurların; ürünlerin, arabaların direkt değerlerini arttırdı. Çünkü arabaların çoğu yurt dışından geliyor veya burada üretilse bile euro bazlı maliyet fiyatları çok yüksek. Beraberinde finansman problemi de yaşanıyor bankaların sıkıntılarından dolayı. Bu ikisi üst üste gelince otomatikman satışlar düştü. Hem arabanın fiyatı arttı Türk Lirası bazında hem de o arabayı alırken kullandığımız kredinin maliyetleri arttı. Dolayısıyla vatandaşın satın almayla alakalı bir çekincesi geldi piyasaya ve satışları bu durum çok hızlı bir şekilde düşürdü.

Nedenlerin hemen ortadan kalkmasını kolay görmüyorum! Dolayısıyla önümüzdeki minimum 6 ay, satışların bu eylül, ekim aylarında gerçekleştiği seviyelerde devam edeceğini düşünüyorum. Bunlarda düşük rakamlar ve insanların beklediği rakamların yüzde 50-60 altında olan adetler oluyor.

Ama bu durum geçici ve önümüzdeki ilkbahardan sonra piyasanın normal hale yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. İlk bahar ve yaz aylarına kadar ne sıfır otomobil satışları ne de ikinci el araç satışlarındaki fiyatların yukarı doğru çıkmayacağını düşünüyorum.



Kurlardaki artışın kiralama sektörüne yansıması nasıl oldu?

Filo kiralamada, araç kiralamada maalesef müşteriden talep çok geldiği için kontratların çoğu euro ile yapılmıştı. Buna bağlı olarak da arabaları alırken bizim sektörün kullandığı krediler de euro ile idi. Bu ikisinin, yani euro kurunun çok hızlı artması çok yoğun euro, döviz borcu olan firmaları çok zora soktu. Maalesef bir kaç firma bundan çok kötü etkilendi ama bundan kârlı çıkan yok, daha az etkilenenler var. Rakiplerimizde çok kötü etkilenip faliyetini durduranlar da oldu maalesef, sektör bunu aşacaktır ama bu da önemli bir ders oldu.

Biz şahsen Intercity olarak eski tecrübelerimizden örnekler alıp kendimizi farklı konumlandırdığımızdan bu durumdan çok az etkilendiğimizi söyleyebilirim. Bilanço rakamlarımız hâlâ kârlı çıkıyor. Eylül ayı bilançomuz çok ciddi bir kârla kapandı. Bildiğim kadarıyla rakip arkadaşlarımın çoğunun kâr kelimesini telaffuz edecek halleri bile yok! Ama bu kriz diğer krizler gibi öğretici olacak. Bankacılık sektörü çok hata yaptı, kredi vermemeleri gereken bir sürü oyuncuya kredi verdiler, onları şimdi nasıl geri alacaklarını düşünüyorlar. Onlarda kendi çaplarında çok şey öğrenmiş oldular. Nihayetinde müşterilerde doğru, sağlam, finansal yapısı güçlü servis vericilerle yani bizlerle çalışmayı yeniden değerli buldular.

Bu yıl İntercity filosuna kaç adet otomobil kattınız? Gelecek yıl ne kadar katacaksınız?

Bu yıl önümüzdeki üç ayı da hesaba katarsak 11 bin arabayla kapatacağız gibi görünüyor, yeni aldığımız araç sayısı. Ama 2019’da 22 bin adet araba almayı planlıyoruz. Bu yüzden 2019 bizim için Intercity’nin çok hızlı büyüyeceği, çok hızlı yüksek adetle otomobil alacağı atılım yılı olacak!

Krizi fırsata çevirmek diyebilir miyiz?

Fırsatçılık değil ama kendimizi buna göre hazırlamıştık, iyi günlerdi. Son 3 yıldır böyle bir ortamın geleceğini aşağı yukarı tahmin ediyorduk, bu kadar vahşi olacağını beklemiyorduk, bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyorduk. Gidişat belliydi, dile kolay 32 senedir bu işi yapıyoruz hani havadan buluttan ne geleceğini tahmin edebiliyorsun. Çok sürpriz yakalanmadık krize onun için kâr ediyoruz hala diyorum ama mevcut durumumuzun üzerine çok hızlı büyüyeceğimiz bir avantaj görüyorum.

Otomobilleriniz arasında en çok hangisini seviyorsunuz?

Şimdi yeni bir araba yapıyor Mercedes, AMG-One diye bir araba. Formula 1 teknolojisinin, önümüzdeki 3 yıl sonunda gelecek halini bu otomobile dönüştürüyor. Daha önce böyle arabalar yapıldı, başka markalarda ve onlar hep 10 sene önceki motoru alıp bugüne uyguladılar. Mercedes-AMG önümüzdeki 2-3 yılın arabasını yapıyor. İki koltuklu normal bir dört çeker, hibrit bir araba. 1000 beygirden kuvvetli, 1000 kg’dan biraz fazla… 2 sene sonra gelecek daha araba yok ortalıkta ama onu merakla bekliyorum yani çok enteresan bir araba olacak.

Otomobillerinizin toplam değeri ne kadar?

Onu hakikaten kendim de bilmiyorum. Toplam Intercity’de 40 bine yakın araba var ve 1 milyar dolarlık bir filomuz var, onun içinde küçük bir yer ediyordur.

İstanbul Park’ta yeni motor sporları etkinlikleri görebilecek miyiz?

Otomobil sporlarının önündeki en büyük engel, Türkiye Otomobil Federasyonu(TOSFED)! Maalesef yapmaya çalıştığımız her şeyi engellemeye çalışıyorlar. Eğer onların engelini aşabilirsek 2 sene burada organize ettiğimi Dünya Ralli Kros Şampiyonasını tekrar getirmek istiyoruz. Benzeri büyük yarışmaları da getirmek istiyoruz ama maalesef federasyon olarak, sporun önünde bize destek olmaları gerekirken bu gövde, en büyük engel olarak önümüzde. Dünya Ralli Kros Şampiyonasını biz ilk defa burada düzenlediğimizde tüm dünyada düzenlenen en iyi organizasyon seçildik, FIA’nın da sitesinde bu bize teşekkür olarak yayınlandı. F1 pistinin köşesiyle toprağı birleştirip hibrit, yarı toprak, yarı asfalt parkur oluşturduk ve bu durum bütün dünyadaki yarışlara örnek oldu. Bizden sonra 3-4 tane Formula 1 pisti dünyada benzer hibrit pist yapıp yarışlar düzenlemeye devam ettiler. Bizden çok memnun kaldıkları için tekrar irtibata geçti organizatörler şimdi görüşmeye başlıyoruz, eğer yetiştirirsek önümüzdeki sezon Dünya Ralli Kros Şampiyonasını tekrar misafir edeceğiz. Bİr kaçta pist yarışı var görüştüğümüz bu şekilde ama dediğim gibi destek görmemiz gereken otoriteden köstek görmeyi kurtarabilirsek inşallah burada çok büyük operasyonları yapacağız!

V Weekend Motoring festivali hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

Muhteşem oldu! Biz o festivali aslında yabancı katılımcılarla 10 günlük süre olarak planlamıştık. Ama son 3-4 aydır otomotiv camiasındaki konuştuğumu genel sıkıntılar yaşanınca bunun çapını küçülttük 2 güne indirdik! 1 milyon kişi beklerken o 2 günde, kimsenin desteği olmadan, kendi çabalarımızla ve bizi sevenlerle yaptık. Sadece 2 günde 40 bin kişiden fazla ziyaretçi oldu. Çok daha büyük çaplı birşey yaptığımızda burada 1 milyona yakın insanın gelip organizasyona katılabileceğini gördük. Binlerce kişiyle konuşmaktan yürüyemedim burada ben ve herkes durdurup teşekkür etti. Son derece kısıtlı bir bütçeyle, son derece kısıtlı katılımla muhteşem iş çıkarttık. Katılımcılar da çok mutlu oldu gelen seyir eden seyirciler de… Bu etkinlikte de bir sürü yarış ekibi gelecekti mesela ancak federasyon onları tehdit etti, gitmeyeceksiniz oraya diye… Onların engellemesine rağmen biz burada çok ciddi, güzel ve başarılı bir organizasyon yaptık. Seneye bunun çok daha büyüğünü yapacağımıza inanıyorum!

Bireysel ve saatlik araç kiralama sektörüne girmeyi düşünüyor musunuz?

Doğru, düşünüyoruz. Bu ulaşımla ve taşımayla alakalı bir standart Türkiye’de hala tutturulamadı. Biz İntercity’de yaptığımız her işte hep en iyisini yapmaya yada hiç yapmamaya çalışıyoruz. Bu konudaki eksikliği gidermeyi hedefliyoruz. Kendi arabalarımızla, kendi şoförlerimizle büyük şehirlerde başlayarak mesela İstanbul’da bir pilot uygulamayla kanuni altyapıya yüzde 100 uyarak yani yüzde 100 kanuni olarak, vergi verip gerekli lisansları alarak, saatlik, günü birlik şoförlü her cins arabanın kiralamasına başlayacağız, çok az kaldı.

Uber’e rakip gibi diyebilir miyiz?

Pek o arkadaşları rakip olarak görmüyoruz ama onlardan daha fazla araç sayısıyla yapacağız!