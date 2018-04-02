İş konuşuyoruz 6. bölüm: Toyota Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Bozkurt

Otomotiv sektöründeki dinamizm sürekli değişiyor. Son günlerdeki en popüler konular ise dizel motorların üretimlerinin durdurulması ve yerine ya benzinli ya da hibrit dediğimiz teknolojideki motorların gelmesi. Biz de hem dizel motorun geleceğini, hem Türkiye otomotiv sektörünü hem de son günlerdeki hurda indirimi, ÖTV ve MTV zamlarını Toyota Türkiye Pazarlama A.Ş Genel Müdürü Ali Haydar Bozkurt ile konuştuk.

Dizel motor üretimiyle alakalı bizlere nelerden bahsedebilirsiniz?

Bu yıl sonundan itibaren dizel motor üretimini sonlandıracağız ve sonrası için de hibrit ve elektrikli motorlu araçlara ağırlık vereceğiz. Dünya geneline baktığınızda, çoğu marka aslında bu açıklamaları son iki yıl içerisinde yaptılar ve hepsi tarihlerini açıkladılar. Toyota’nın uzun zamandır bu konuyla alakalı duruşu net. Toyota son 40-50 yıldır bu teknoloji üzerine çalışıyor ve bu teknolojiye sahip olan araçlarını öne çıkartmaya çalışıyordu.

Özellikle de satışların ciddi bir oranda bu teknolojiye sahip ürünler üzerinde olduğunu görüyoruz. Şuana kadar 11-12 milyon adet hibrit motorlu Toyota marka araç mevcut. Avrupa’daki Toyota satışlarının yüzde 40’tan fazlası hibrit araçlar olmuş durumda. Türkiye’de de bu tarz bir yol izliyoruz ve geçen yıl sattığımız araçların yüzde 10’u hibrit teknolojili araçlardandı. Hedefimizde 2020 yılında hibrit otomobil satış rakamlarımızın yüzde 40- yüzde 50 bandına çıkması yönünde.

Hidrojen yakıt hücreli aracınız hakkında bilgi verir misiniz?

Mirai’de aslında hibrit teknolojisine sahip bir otomobil. Hidrojen yakıt hücreli otomobilde hibrit motorda yer alan benzinli motor yerinde hidroliz yapan bir motor var. Sistem şu şekilde çalışıyor hidrojeni yakarak elektriğe çeviriyor ve elektrik motoruyla da aracın seyretmesini sağlıyor. Şuanda Toyota’nın iki yıldır belli ülkelerde satışını gerçekleştirdiği bu modelin teknolojisi yakın gelecekte Toyota’nın diğer modellerine de dahil olacak ve hibrit motor geleceğinin bir örneğidir.

2017 yılı Toyota ve Türkiye otomotiv endüstrisi için nasıl geçti ve 2018 yılından beklentileriniz öngörüleriniz nelerdir?

2017 yılı pazar olarak baktığınızda ilginçti. Satışlarda bir önceki yıla göre çok az bir düşüş gözüküyordu yüzde 3 gibi. Ancak kırılımına baktığınızda bireysel müşteriyle filo müşteri arasında çok fark vardı. Biz Toyota olarak satışlarımızı daha düşük bir seviyede kapattık.Bununda temel sebebi yükselen filo pazarında o yükselme hızına paralel bir satış hızı yakalayamadık. Perakende satışlarda yerimizi koruduk, beklediğimiz gibi geçti diyebilirim.

Toplam pazar 2017’ye göre belki bir miktar daha düşebilir. Mart ayının ortalarındayız ve çok büyük bir düşüşün olmayacağını ön görebiliyoruz. Toyota olarak geçtiğimiz yıldan bir miktar adet daha yukarıda bu yılı kapatmayı ön görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de Türkiye’de üretilen hibrit modelimiz olan C-HR. Geçen yıl 4000 adet sattık bu yıl toplam 7000 adet hibrit teknolojili araç satmayı hedefliyoruz.

Hurda yasasıyla ilgili beklentileriniz nelerdir?

Bildiğiniz üzere hurda yasası daha onaylanmadı resmi olarak ancak üzerinde çalışıldığı taslakla ilgili duyumlarımız var. Ülkemizdeki araç parkındaki araçların yaşının çok yüksek olması sıkıntı.Bu sebeplerden biri eski araçların güvenlik ve yakıt tüketimi zafiyeti, ayrıca bakım maliyetlerinin yüksek olması trafiğin düzenini bozuyor ve hurda yasasıyla yaşlı araç parkını bir nebze gençleştirmek için önemli bir karar diye düşünüyorum.

Türkiye’de üretilecek yeni bir model planınız var mı?

C-HR ve C-HR Hybrid’in Türkiye için çok yeni bir yatırım. Zaten 2017 yılındaki ülke ihracatımıza çok ciddi bir desteği oldu. Çünkü buradan 100 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Bu anlamda çok gururluyuz. Türkiye’deki üretim fırsatlarını Toyota her zaman ciddiyetle değerlendirdiğini belirtmiştir. Çok önem verilen bir ülke ve fabrikaya sahibiz. Bugün bu konuyla ilgili açıklanmış bir model yok ama böyle bir imkan olursa Türkiye’nin her zaman ciddiyetle değerlendirilen aday ülkelerden biri olduğunu belirtmem yeter diye düşünüyorum.