İş konuşuyoruz 8. bölüm: Happn CEO Didier Rappaport

Dünyaca ünlü internet girişimcisi Didier Rappaport sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Happn'ın CEO'su Rappaport buluşma uygulamasında mesaj göndermede Türk kadınlarının birinci sırada olduğunu söyledi. Aynı zamanda Dailymotion'ın kurucusu olan Rappaport kişisel verilerin korunmasının dijital liderlerin en büyük öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Happn nasıl gidiyor?

Happn çok iyi gidiyor. Bugün neredeyse 5 yıllık bir şirketiz. 4 yıldır ürün piyasada. Kârlı bir hale geldik. Yatırımlarımızı yaptık. Her şey iyi gidiyor. Ürünü değiştiriyoruz, yakında göreceksiniz Tükiye'de yeni bir zaman tüneli geliyor. Eskilerinden farklı olacak. Birçok yeni özellik gelecek ama daha fazla bilgi veremem.

Happn için mobil DNA'sı olan bir uygulama diyorsunuz… Mobil DNA ne demek?

İyi bir soru. Bu aletler tele dünyayı değiştirdi. Küçük ekranlarda sörf yapmak eskisi gibi olmadı. Mobil DNA'da uygulama basit olmalı, aciliyeti olmalı, her şey çabuk. Aciliyet istiyor insanlar İki tıkta istediklerine erişmeyi umuyorlar.

Buluşma kültürel bir şey, ülkeden ülkeye değişebilir, Fransız kullanıcılarla Türk kullanıcıların uygulamadaki davranışları aynı mı?

Farklılık yok ilginç bir şekilde. Japonya ve Hindistan, Türkiye fark yok. Dijital dünya aynı. Bazı ülkelerde kültürel sebepler yüzünden buluşma farklı algılanabilir, genç insanlar 40'ın üzerindekiler bunu aynı şekilde kullanıyorlar. Mesajlaşmada en aktif kadınlar Türkiye'de mesaj göndermede birinci sıradalar. İlk hareketi yapmakta da ilk 4'teler. Türkiye'de 2.7 milyon üye var. İstanbul'da 1.6 milyon kişi uygulamayı indirmiş.

İnterneti ilk gördüğünüz 1995 yılı ile bugün arasındaki fark nedir?

Dijital dünya 30 yıllık şimdi. Çok değişti. Web 1.0,2.0 bu şeyler. Farklı yaşlarınız var. Bugün mobil çağı farklı, çok veri üretiyoruz. Sadece 1.0 yayıncılardı. 2.0'da kullanıcılar da vardı. Bugün nesneler de var işin içinde. Bir çok nesne var çok data üreten.

Bugün kişisel verilerin korunması hiç olmadığı kadar gündemde. Siz Facebook skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bunu sormanıza sevindim. Benim için mahremiyet ve data koruma dijital liderlerin sorumluluğundadır. Mesela, happn bir iki sene içinde yeniden yapılandıracağız data koruması ve mahremiyet açısından. Blockhainle mesela.

Bu işlere zarar vermeyecek, işleri geliştirecek. Data insanlara aittir, data kullanıcılara aittir, servisler bunu korumalıdır. Bir iki hafta sonra yeni data Avrupa kuralları gelecek, farklı daha katı olacak Biz çok mutluyuz bununla uyumluyuz. Yeni web jenerasyonunun kazananı datayı güvence altına alanlar olacak.

Dijital dünyada tekelleşme var. Google ve Facebook gibi devler yenilik yapmak için eski mi kaldılar?

Dijital dünya 30 yıllık. Çok şeyler değişti. Çok büyük şirketler kayboldu. Yahoo mesela. Şu an bir dünya var bir de Çin var. Google Apple Facebook Amazon var batıda. Çin'de Baidu, Tencent, Alibaba bence bu şirketler inovatif, çok bütçeleri var yeni şeyler için, bir şeyler de alıyorlar. Ama dünya değişiyor, benim inancım yeni devlet göreceğiz. Bazı eskileri kaybolacak.

30 yaşına geldiğinizde bir şeyler yapmayı başardınız, 30'a gelene kadar beklemek zor olmadı mı? Bazı insan kendini işe yaramaz hisseder?

Bence girişimci olduğunuz zaman öylesiniz. Eğer bir şeye başlamak istiyorsanız yapın. Dijital dünya teknik bir yer. Her açıdan. Teknik kendisi marketing, hepsi. Çok profesyonel olmalısınız. Bir şeye başlamadan önce öğrenmeye başlayın. Ne olursa olsun yaşınız yapın. Hazırlık varsa background varsa daha kolay olur. Ama yapmak istiyorsanız yapın.

Sizi yatırım yapmak için heyecanlandıran şey nedir?

Bence bugüne kadar iki dünyayı gördük. Gerçek ve dijital olan. Ama tek dünya var. Gerçek olan. Asıl başarı yapmamız gereken, iki dünya arasındaki bariyeri ortadan kaldırmak. Kullanıcılarımıza birbirlerine bağlanmaları iznini veriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Benim heyecanım en iyi servisi sağlamak. Bir e-mail aldım geçenlerde Happn'dan tanışanlar balayındaydı. Benim heyecanım bu. Sağladığımız servislerin başarılı olması. Çok şey kullanabiliriz, mahremiyeti korumalıyız. Saygılı olmalı ve işe yaramalı. Neden video call koymuyorsunuz diyorlar, bugün onu bunu yaparsam bu başka bir yere gidecek uygulama ben bunu istemiyorum.