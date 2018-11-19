İşçi çalışma saatleri hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılır mı?

İşçilerin mesai saatleri içerisinde belli aralıklarla ara dinlenme hakları vardır. Ara dinlenmeleri bazı iş yerlerinde değişkenlik gösterse de kanunda toplam süresi bellidir. Peki işçilerin ara dinlenme hakkı kaç saattir? İşçilerin çalışma saatleri hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılır mı? Fazla mesai hesabında ara dinlenme süreleri hesaba katılır mı? İşte ara dinlenme süresiyle ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Çalışma hayatında işçilerin, yemek, içmek, tuvalet gibi günlük gereksinimlerini ve genel olarak dinlenme gereksinimlerini giderebilmeleri için günlük çalışma süreleri içerisinde çalışmaya ara verilmesi bir ihtiyaçtır. İşçi günlük çalışma süresince kesintisiz olarak ara vermeden çalışamaz. Gün içerisinde işçinin yemek, çay, sigara, tuvalet gibi ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bu ihtiyaçlar da ara dinlenmelerle düzenlenmiştir.

ARA DİNLENMESİ NEDİR?

Ara dinlenmesi; günlük çalışma süresi içerisinde belirli zamanlarda o iş yerinin kurallarına ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle, işçilerin yapacakları toplam çalışma süresine orantılı olarak ve en az kanunda öngörülen süreler kadar belirlenen, günlük çalışma süresinden sayılmayan dinlenmedir. Bu ara dinlenmelerle çalışanların iş verimliliğini arttırma, yorgunluk ve dikkat dağınıklığına muhtemel iş kazalarını önleme amaçlanmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanununa göre sigortalıların mesai saatleri içerisinde belli aralıklarla ara dinlenme hakları bulunmaktadır. Buna göre, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir.

ÇALIŞMA SAATLERİ HESAPLANIRKEN ARA DİNLENMELERİ HESABA KATILIR MI?

Hayır. Çalışma saatleri hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmaz. Ara dinlenmesi süreleri çalışma süresinden sayılmaz.

ARA DİNLENME SÜRESİ EN FAZLA KAÇ KEZ KULLANILABİLİR?

Ara dinlenmesinin kuralı aralıksız olsa da işyerinin bulunduğu yerdeki şartlar işin niteliği gibi özellikler göz önünde bulundurularak, hizmet akdinde belirtilmek şartıyla bölünerek kullandırılabilir.

FAZLA MESAİ HESABINDA ARA DİNLENME SÜRELERİ HESABA KATILIR MI?

Fazla mesai hesaplanırken ara dinlenmesi hesaba katılmaz. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.

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