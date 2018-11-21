İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce işçinin durumu işverene bildirilmesi gerekiyor. Peki, işçi işyerinden ayrılmak istediğinde durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir? Merak ettiğiniz sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

İş Kanununda kural olarak belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce işçinin durumu işverene bildirilmesi gerekiyor. İşçi kendi isteği ile işten ayrılmak isterse belli bir süre öncesinden durumu işverene yazıyla bildirmelidir.

Sağlık nedenleri, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri ve zorlayıcı nedenler bunun dışında tutulmalıdır. Yani çalıştığınız işyerinde işverenin ahlak kurallarına aykırı hareketi, ücretinizi ödememesi, sağlık koşulları gibi durumlar varsa işverene belli süre öncesinden haber vermesine gerek yok. Böyle durumla karşı karşıya kalınması durumunda işçi, durumu yazıyla işverene bildirip derhal işi bırakabilir.

İŞTEN AYRILACAK İŞÇİ DURUMU İŞVERENE KAÇ GÜN ÖNCEDEN BİLDİRMELİDİR?

Peki işten ayrılacak olan işçi durumu işverene kaç gün önceden bildirmeli? Bu süre işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre değişiyor. İş Kanunu Madde 17’ye göre bildirim süreleri şu şekildedir;

– 6 aydan az ise 2 hafta,

– 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta,

– 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta,

– 3 yıldan fazla ise 8 hafta,

önce işten ayrılacağını işverene bildirmesi gereklidir.

İşçi bildirim sürelerine uymadan işi bırakırsa işverene bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorunda.

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