İşçiler ekmek parası Cargill kota derdinde

Cargill, nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10’dan 5’e düşürüldüğü için işlerin yavaşladığı gerekçesiyle 14 işçiyi işten çıkardı. Orhangazi’deki fabrika önünde eylem yapan işçiler, “İşlerin yavaşladığına inanmıyoruz. Sendika üyesi olduğumuz için çıkarıldık” dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sırasında kamuoyundan gelen tepkileri azaltmak için nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesi nedeniyle ABD'li Cargill şirketinde işlerin yarı yarıya azaldığı bildirildi. Cargill'in, kota indiriminin ardından işten çıkardığı 14 işçinin, “Ekmeğime dokunma Cargill” sloganıyla başlattığı eylem de, Bursa Orhangazi'de bulunan fabrikanın önünde devam ediyor.

Tesis önünde SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan işçi temsilcileri, “Kota düştüğü için arkadaşlarımızın işten çıkarıldığına inanmıyoruz. Fabrika tam kapasite çalışıyor. Hatta işçilere fazla mesai yaptırılıyor. Kotadan değil, sendikaya üye oldukları için bu arkadaşlarımızın işine son verildi” dediler.

İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Türkiye'de faaliyet gösteren NBŞ üreticisi Cargill de, tarım arazisine kurulduğu için yıllardır dava ve eleştirilere konu olan Orhangazi Mısır İşleme Tesisleri'ni kapısını medyaya açtı. Cargill Gıda Türkiye-Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkanı Murat Tarakçıoğlu, Cargill'in şeker fabrikaları özelleştirmelerinin arkasındaki güç gibi gösterilmesini şaşkınlıkla izlediklerini söyledi.

Cargill'in Türkiye'de otoriteleri etkileyebilecek büyük bir lobi gücüne sahip olduğu iddialarının ortaya atıldığını ifade eden Tarakçıoğlu, “Eğer bu iddia doğru olsaydı, NBŞ kotası yüzde 10'dan yüzde 5'e düşmez, bizim fabrikalarımızın üretimi de yarı yarıya düşmezdi” dedi.Tarakçıoğlu, fabrikanın verimli tarım arazisine kurulmasında şirketlerinin payı olmadığını da savunarak, “Keşke organize sanayi bölgesinde olsaydı. Bu konuda açılmış dava da yok. Davaların tamamı kararı onaylayan idarelere karşı açılmıştır” dedi.

“NİŞASTA BAZLI ŞEKERDE KAÇAK VE KAYITDIŞI ARTTI”

Murat Tarakçıoğlu, Türkiye'nin toprak yapısı gereği en ucuz şekeri ancak mısırdan elde edebileceğini iddia ederek, fabrikada işlenen mısırın tamamına yakınını Türk çiftçisinden aldıklarını söyledi. NBŞ kotasının yüzde 5'e düşürülmesiyle fabrikadaki üretimin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Tarakçıoğlu, 130 bin ton NBŞ'nin de kaçak ve kayıtdışı yollardan karşılandığını savundu.