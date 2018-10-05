İşçi çalıştığı şubeden memnun olabilir. Ancak zaman zaman işveren tarafından işçinin şubesi değiştirilebilmektedir. Her ne kadar bu durum bazı işçilerin hoşuna gitmese de şube değiştirmek durumunda kalınmaktadır. Ancak bu duruma maruz kalan işçinin aklına şu soru gelmektedir; İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi mümkün müdür?

Çalışanların şube değiştirmesi sık görülebilen bir olaydır. Buradaki sıkıntı müdürün veya işverenin tek sözüyle şubenin değiştirilip değiştirilmeyeceğidir. Burada işçinin sözleşmesindeki detay devreye girmektedir.

İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDELERE DİKKAT

Yeni bir işe başlarken yapılan sözleşmenin detayları her zaman önemlidir. Ancak çoğu kişi sözleşmeye dikkat etmiyor. Sözleşmedeki nakil yetkisi işverenin yönetim hakkından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki;

Eğer sözleşme yapılırken işveren şube değiştirme ile ilgili bir madde varsa çalışan bu maddeye uymak zorundadır. Ancak burada işçiyi koruyan bir durum söz konusudur. İşveren işçiyi yıldırmak için bu durumu suistimal ediyorsa iş hukuku açısından önem arz ediyordur.

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ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ YAZILI OLARAK YAPILMASI MI GEREKLİDİR?

Eğer sözleşmede şube değişikliğiyle ilgili bir madde varsa ve şube değiştirilecekse işveren bunu işçiye yazılı olarak bildirmek durumundadır. Eğer 6 iş günü içinde bu duruma uygun bildirim yapılmazsa işçiyi şube değişikliği bağlamaz.

İşçi ile işveren arasında şube değişikliğiyle ilgili anlaşma sağlanamazsa işveren değişikliğin geçerli bir neden dayandığı veua fesih için başka bir nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklayıp, bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi de 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesine göre dava açabilir. Bu maddeye göre;

-İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

-Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

-Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.