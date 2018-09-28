İşçiyle patron zeka tartışmasına tutuştu

Zora giren firmaların işçilerine 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan maaş ödenmesi fikrini ortaya atan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ‘Hiç akıllıca teklif değil’ diyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a “Kendisini daha zeki biri sanıyordum, maalesef yanılmışım” karşılığını verdi. Atalay’dan, “Zenginim diye kendini akıllı sanıyor galiba” yanıtı geldi.

Sözcü’nün manşetten gündeme getirdiği ‘maaş tartışması' işçi ve işveren örgütleri arasında zeka tartışmasına dönüştü. ASO Başkanı Özdebir, bir grup gazeteciyle geçen hafta yaptığı sohbette, kur ve faiz artışı yüzünden zora giren firmaların işçi çıkarmalarını önlemek için ‘kısa çalışma ödeneği' sisteminin genişletilmesini, bu yolla izne çıkarılan işçilerin maaşlarının 6 ay gibi bir süreyle Fondan ödenmesini istediklerini açıkladı. Özdebir, bu talebi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilettiklerini de bildirdi. Ekonomide yaşanan sıkıntıları gözler önüne seren bu talebe patronlardan destek, işçilerden tepki geldi. Türk-İş Başkanı Atalay, “Hiç de akıllıca teklif değil” diyerek Özdebir'i eleştirdi.

ONU ZEKİ SANIYORDUM

Başkan Özdebir, ASO meclis toplantısında, teklifinin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını, maaşların devlet değil, Fondan ödenmesini istediklerini belirtirken, “Geçici olarak zora düşmüş firmalarımız işçi çıkarmak istemiyor. Onun yerine izne ayıracağı işçinin maaşının 6 ay süreyle Fondan ödenmesini istiyor. Firma izne çıkarmak yerine işten atsa insanlar işsiz kalacak. Üstelik Fon 8 ila 10 ay maaş ödeyecek. Biz insanlar işsiz kalmasın diye öneri getirdik. Kaldı ki Fondaki paranın üçte ikisi bizim cebimizden çıktı” dedi. Sözlerini anlamayanların haksız yere saldırdığını, ASO'nun internet sitesini bile hacklediklerini belirten Özdebir, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın da olduğu toplantıda, “Doğru anlamayanların arasına Türk-İş Başkanı da katıldı. Ben kendisinin daha zeki biri olduğunu sanıyordum. Maalesef yanılmışım” sözleriyle eleştirdi.

PATRON OLUNCA AKILLIYIM SANIYOR

Özdebir'in bu sözleri üzerine SÖZCÜ'ye konuşan Türk-İş Başkanı Atalay, “Bu üslup doğru bir üslup değil. Onun anlayacağı üslupla konuşursam kendisi zararlı çıkar. O zengin ve imkanı geniş olanları daha akıllı mı sanıyor? Patron oldum diye kendini daha mı zeki görüyor? Onun teklifini destekleyenler akıllı, karşı çıkanlar akıldan yoksun mu? İşçilerin içinde bir beni akıllı sanıyormuş ben de arada gitmişim demek ki. Bakımlı kardeşimize bu üslup yakışmıyor” dedi.