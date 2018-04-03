İsim üstüne isim değiştiriyor set işçisini yönetim kurulu başkanı yapıyor

Fikirtepe'de pek çok ailenin projesinde mağdur olduğu Pana Konut'un ismi defalarca kez değişti. Şu an projeyi yürüten şirketteki en yetkili isim bir dönem Kurtlar Vadisi setinde set işçiliği yapıp daha sonra dizide büro çalışanı rolünü oynayan Muhammet Muhit Kayaoğlu.

Sozcu.com.tr ekonomi servsinden Derin Gökçe’nin Pana Yapı mağdurlarının suç duyurusunu haberleştirmesi gündem oldu. Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Pana Yapı’nın patronu Raci Şaşmaz dün yaptığı açıklamada şirketin önceki yöneticilerini suçlamış ve ‘ben de mağdur oldum’ sözlerini kullanmıştı. Öte yandan Pana Yapı’nın şirketin ismini defalarca kez değiştirdiği ortaya çıktı.

ŞİRKET ÜSTÜNE ŞİRKET

Fikirtepe’de pek çok ailenin mağdur olduğu Pana Yapı'nın şirket yapısında yapılan son operasyonlarla kimin hangi şirketin sahibi olduğunu bulmak zorlaştı. Aileler dizi film sektöründen sonra inşaat sektörüne giren Pana Yapı'nın inşaatları bitirmesini bekliyor ama ortada Pana Konut isimli bir firma kalmadı. Pana Konut İnşaat Taahhüt A.Ş 15 Aralık 2017'de isim değiştirdi. Şirketin yeni adı Sel Konut İnşaat Taahhüt A.Ş oldu. Sel Konut isimli yeni şirketin sahibi ise Pana Yapı Çelik Makine İnşaat Sanayi A.Ş..Sel Konut'ta yetkili kişi Muhammet Muhit Kayaoğlu. Muhammet Muhit Kayaoğlu bir dönem Kurtlar Vadisi’nin setinde çaycılık yapan daha sonra da dizide büro çalışanı rolünde oynayan bir isim.

Pana Yapı Çelik Makine İnşaat Sanayi A.Ş.'nin yönetimi de 14 Kasım 2017'de Selimoğlu Yapı İnşaat Taahhüt A.Ş'ye devredildi. 8 Ocak'ta ise Selimoğlu Yapı İnşaat Taahhüt A.Ş'de de tek pay sahibi olan şirket Selimoğlu Proje İnşaat Ticaret A.Ş oldu. Bu şirket de 19 aralık 2017'de isim değiştiren Pana Yapı Çelik Makine İnşaat Sanayi A.Ş. Bu şirketlerin sahibi ise Pana Film'in hazırladığı Kurtlar Vadisi dizisinde ofis çalışanı olarak filmde ise set işçisi olan Muhammet Muhit Kayaoğlu oldu.