İşin Ehli: Özel Dedektifler borçlu takibinde

Eskiden sadece eşinden şüphelenen vatandaş soluğu özel dedektifte alırken şimdi borçlularını arayanlar dedektiflik bürolarının kapılarını çalıyor. 27 yıllık emekli polis memuru özel dedektif Savaş Kurtbaba son bir buçuk yılda kendisine bir borçlu takip dosyası geldiğini söylerken son 6 ayda bu rakam 20'yi geçmiş.

Savaş Kurtbaba emekli bir polis memuru, oldukça da deneyimli. Zaman zaman televizyonlara çıkıp adli olayları yorumluyor. Cinayet büro, asayiş ve kayıp büro deneyimleri var. Son 2.5 senedir İstanbul Ataköy’de açtığı özel dedektiflik bürosu ile geçimini sağlıyor. Kurtbaba son yıllarda borçlularını takip etmek isteyenlerde ciddi bir artış olduğunu söylüyor.

Savaş Kurtbaba, ekonomide yaşanan kötü gidişe bağlı olarak borç takibi dosyalarında çok fazla bir artış olduğunu söylüyor. “Son dönemde çok fazla bu tarz dosya gelmeye başladı.” diyen Kurtbaba, “Biz burasını açalı iki buçuk yıl oldu. Bir yıl önce bana bir tane borç takibi dosyası geldi. Son altı ayda gelen borç takibi sayısı 20'yi geçmiştir. Büyük dolandırıcılıklar gelmeye başladı. Genel itibari ile müteahhit işleri… Müteahhitler arsayı alıyor, büyük paralar toplayıp gidiyorlar. Çok fazla gelmeye başladı bu tür dosyalar.” açıklamasında bulundu.

“YASAL SINIRLAR ÖNEMLİ”

Dedektif Kurtbaba gelen dosyalarda yasal sınırların son derece önemli olduğunu belirterek bu sınırların ne olduğu konusuna da verdiği bir örnekle açıklık getirdi:

Örneğin geçenlerde bir kadın geldi. Oğlunun yaklaşık altı aydır kayıp olduğunu söyledi. Ona Cumhuriyet Savcılığına ve polise müracaatı olup olmadığını sordum. Olduğunu söylediğinde evraklarını kontrol ettim. Kadın ‘siz de bakabilir misiniz?' diye sordu. Kabul ettim. Kadın müracaatlarını, yapmış polis zaten arıyor çocuğu. Sıkıntılı değil. Ama benim tamamen profesyonel olduğum bir konu. Kadın yaklaşık üç aydır da bir televizyon programına çıkıp çocuğunu arıyormuş. Bunun yanlış bir yol olduğunu ve önce adli tıbba bakmasını söyledim. Çünkü çocuğu ölmüş olabilirdi. Önce oraya gitmesini ve çocuğunun yaşadığından emin olmasını, daha sonra kendisine yardım edeceğimi söyledim. Kadın gitti ve çocuğun kaybolduğu gün öldüğünü öğrendi. Ceset oraya gelmiş ve bir ay beklemiş. Bir ay sonra kimsesizler mezarlığına gömmüşler. Adli tıp doku örneklerini alıp cesetleri fotoğraflıyor. Kadın bir gün sonra beni arayıp teşekkür etti. Yasal yönü bu. Yardım amaçlı yapıyorsun bazı şeyleri. Ben bu dosyadan ücret almamışım. Ama ücret karşılığı yaptığımız işler de var tabi.

“KORUMA ALTINA ALINAN BİR KİŞİYİ BULUP ‘İŞTE BURADA’ DİYEMEZSİN”

Dedektif Kurtbaba şüpheli bir durum sezdiklerinde kendilerine gelen işleri kabul etmediklerini belirterek bu durumu da yaşanan bir örnekle şöyle açıkladı:

Buraya yaklaşık altı ay önce bir vatandaş geldi. Karısının kayıp olduğunu ve bulunmasını istediğini söyledi. Adam polise de müracaat etmiş. Konuşmamız esnasında adamın kadına zarar verebileceğini anladım. Ben yıllarca cinayet sorgusu yaptım. Bunları anlıyorsunuz. Adama konuyu anlatmasını söyledim. Adam kadının kendisini aldattığını, bunun üzerine kadına şiddet uyguladığını, daha sonra kadının polise başvurduğunu ve aile içi şiddetten savcılığın kararıyla kadının bir sığınma evine gönderildiğini ve kendisinin kadını bulamadığını söyledi. Adama karısına zarar vermesi durumunda neler olabileceğinin anlattım. Daha sonra parasını aldı ve gitti. İşte bu vaka yasal değil. Buna bakamazsın. Çünkü niye? Devlet o kadını koruma altına almış. Sen koruma altına alınan bir kişiyi bulup ‘işte burada' diyemezsin. İki örnek arasındaki farka bakar mısınız?

“BU İŞİ POLİSTEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ”

Kendi kurduğu büroda üç kişinin daha çalıştığını söyleyen Kurtbaba, “Benim yanımda üç kişi daha çalışıyor. Hepsi de polis emeklisi. Bu işi polisten başka kimse yapamaz. Asker de yapamaz çünkü bu işi bilmez. Ben baktığım zaman o adamın o kadına zarar verebileceğini anlarım. Ama sen anlayamazsın. Seni kandırabilir. Ama beni kandıramaz. O yüzden polis olmayan hiç kimse bu işi yapamaz. Adam ‘biz dedektiflik sertifikası veriyoruz' diyor. Site kurmuş dedektiflik sertifikası falan yazmış. Yasal olmayan bir şeyin sertifikası olur mu? Bunlar hep insanları dolandırma taktikleri. Ben zaten onlarla muhatap bile olmuyorum.” açıklamasında bulundu.

NE TÜR İSTEKLER GELİYOR?

Eş takibinden evlilik araştırmasına kadar çok sayıda dosyanın kendilerine geldiğini söyleyen Savaş Kurtbaba, “Farklı hizmetler isteyenler oluyor. Kayseri'den bir dede beni aradı örneğin. Torunu İstanbul'da öğrenci ve çocuğu takip etmemizi istedi. Gittik baktık bir sıkıntı yok. Paparazilerin fotoğraf çekmesi ne kadar yasalsa benim fotoğraf çekmem de o kadar yasal. Ben kanunu biliyorum. Kimsenin evine gidip fotoğraf çekmem. Yasa dışı bir şey yaparken yakalarsam da polise ihbar ederim. Hatta dedeye bunu da söyledim. O da bunu kabul etti.

Evlilik öncesi araştırması çok isteniyor. Yaşadığın çevrede seni araştırıyoruz. Bir kadın geldi mesela. ‘Evleneceğim, eşim pilot, bir araştırır mısınız?' dedi. Bir baktık adamın pilotlukla alakası yok. Bütün gün kahvede oturuyor adam. Kadın arayıp ‘neredesin?' diyor. Adam uçuşta olduğunu söylüyor ama kahvede okey oynuyor.

Çözülememiş cinayet vakalarını alıyorum. Avukatlar getiriyor. 2014 yılında faili meçhul bir cinayet olmuş. Bir de benim bakmamı istediler. 700 sayfalık iddianameyi 7 defa okudum. Çözdüm sonunda. Ben çözünce avukata söylüyorum.” dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Piyasada dedektiflik yaptığını iddia eden çok fazla kötü niyetli kişiler olduğunu belirten Kurtbaba, “Tekrar söylüyorum. Şu an piyasada aşçı var, banka memuru var, gardiyan var. Bunlar yasal bir boşluk bulmuşlar kafalarına göre dedektiflik yaptıklarını iddia ediyorlar. Bizden başka ofisi olan birkaç kişi daha vardır herhalde. Bir tane telefon koyuyorlar. Parayı alıyor sizden, telefonu da bir daha açmıyor. Vatandaşlarımız mutlaka polis emeklisi olan dedektiflik bürolarından hizmet alınmalı. Ofisi olmayan internet sitelerinde özendirici site resimlerine bakıp telefonla yapılan görüşmelere kanmasınlar ve mutlaka ofislerine gidip yüz yüze görüşüp karar versinler. İş yaptıracakları kişiyi mutlaka görüp onunla konuşsunlar ve kimlik sorsunlar.” açıklamasında bulundu.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Bu işte ücretlerin gelen dosyaya göre belirlendiğini söyleyen Savaş Kurtbaba, “Ücretler işin büyüklüğüne göre değişiyor. Zaten bunu paket olarak alıyorsun. Çözersen ücretini alıyorsun. Çözemezsen sadece masraflarını alırsın. İşin niteliği büyükse, örneğin cinayet dosyası ise ona göre bir bütçe çıkartıyorsun. Çünkü ona göre bir emek harcıyorsun. Ben bir iş için 10 defa Aydın'a gittim mesela. Ona göre masraflarını alıyorsun. İşin bittikten sonra anlaştığın parayı alıyorsun.” ifadelerini kullandı.

KİLİT NOKTA, TECRÜBE!

Bu işteki en önemli noktanın polislik tecrübesinden geldiğini ve bu nedenle dedektifliği sadece emekli polislerin yapması gerektiğini belirten Kurtbaba, “Ben yıllarca sorgu yaptım. 27 yılın 23 yılı İstanbul gibi bir mutfakta çalıştım. Çok aktif çalıştım. 23 yıl dedektif olarak insan sorgulamışsın. Cinayet sorgusu yapmışsın. Her aldığın suçlu ile 10 dakika konuştuğunda onu çözebiliyorsun sen. Burada da aynı. Bazen kadınlar geliyor bir saat konuşuyorlar. Sen ona küçük sorular soruyorsun. Almak istediğini alıyorsun zaten. Bu iş bize sıkıntı getirir dediğim hiçbir işi de almıyorum. Ben iş seçiyorum. Yasal olmayan hiçbir işi kabul etmiyorum. Çünkü polistim ben. Başıma ne gelebileceğini çok iyi biliyorum.” açıklamasında bulundu.

GELEN İŞLERİN YÜZDE 80'İ EŞ TAKİBİ

Kendilerine en çok eş takibi konusunda başvurulduğunu söyleyen Kurtbaba, “İnsanların bize en çok başvurdukları konu eş takibi. Eşler arasında sıkıntılı olanlar var. Ben çok fazla almıyorum ama gelen işlerin yüzde 80'i eş takibi ile ilgili oluyor. İnsanlar genellikle boşanma aşamasında veya mahkeme sürecinde geliyorlar. Aldatıldığında şüphelenen, büyük oranda bilen insanlar. Emin olmak için geliyorlar.” dedi.

“ADAM YAPTIĞI İŞİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYOR”

Bu işin yasal durumu hakkında bir karmaşa olduğunu söyleyen Kurtbaba, yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

Kardeşim sen zabıtasın. Bu işten ne anlarsın? Bir düzenleme yaparsın. Emekli savcı, emekli hakim, emekli polis dersin. Bunu da bu şekilde anayasayı, hukuku, kanunu bilen ve tecrübeli insanlara yaptıracaksın. Geçen duydum örneğin. Adamın evine girip kamera koymaya kalkmışlar. Ne yaptığını bilmiyor adam. Bu işin cezasını da bilmiyor. Hırsızlık, aile birliğini bozmak, tehdit, şantaj hepsinden işlem görürsün. Savcı bir iddianame hazırlar adam öldür daha iyi dersin. Bu kadar ciddi bir konu. Ama adam yaptığı işin ne anlama geldiğini bilmiyor.

TV PROGRAMLARINDA DA YER ALIYOR

Ben meslek hayatım sürecinde de televizyon programlarına çıkıyordum. Daha sonra 360 TV'de bir program başlamış. O zamanlar bu programı Alişan ile Çağla Şıkel yapıyordu. Yapımcıya birileri benden bahsetmiş. Geldiler ‘böyle böyle bir durum var konuk olur musunuz?' dediler. Ben de kabul ettim. Sonra devam etmemi teklif ettiler. Daha sonra üç ay kadar Perihan Savaş ile çalıştık. Sonra yapım şirketi buradan ayrıldı ve Acun Ilıcalı ile anlaştılar. Yaşamdan Hikayeler programı ile orada 8 ay çalıştık.

‘DEĞİŞİK ŞEYLER YAPIYORUZ’

Savaş Kurtbaba konuşmamızın başında bize, dedektiflik bürosu kurma sürecini anlattı. 1991 yılında polis olduğunu ve Bingöl'de çalışmaya başladığını söyleyen Savaş Kurtbaba, “1994 yılında İstanbul'a geldik. Buraya geldiğimde Zeytinburnu asayiş büroya geçtim. Bir yıl burada çalıştım. 1995 yılının sonlarında Gayrettepe'ye asayiş şubeye gittim. Orada da bir buçuk yıl dolandırıcılık büroda çalıştım. Ondan sonra da cinayet büroya geçtim. Uzun yıllar cinayet büroda çalıştım. Daha sonra da kayıp şahıslar bürosuna geçtim. Burada da sadece kayıp cinayetlere baktım. Çok sayıda kayıp cinayet çözdüm. Yıllarca bu işi yaptık. 2016 yılında ‘artık emekli olalım’ dedik. Sonra bir ara boş boş oturacağıma böyle bir iş kuralım dedik. Burasını açtık. Dedektiflik şu an Türkiye'de yasal bir şey değil. Ama değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Biz ruhsatımızı iş takipçiliğinden aldık. Maliyeden, belediyeden evraklarımızı aldık. Onların hepsi yasal. İş takipçiliği dediğin zaman her şeye bakabiliyorsun. Yasal olduğu sürece, yasal sınırlar içerisinde bir polisin bakabileceği her işe bakabilirim.” dedi.