İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama! 2018 işsizlik maaşı ne kadar, başvuru şartları neler?

Çalışanların en büyük korkusudur işsiz kalmak. Ancak kendi isteğinizle ayrılmadıysanız İŞKUR'un verdiği işsizlik maaşıyla yeni bir iş bulana kadar kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. İşsizlik maaşını kimler alabiliyor, şartları nelerdir, işsizlik maaşı almak için yapmanız gerekenler, issizlik maaşı nasıl hesaplanıyor ve bu maaşı ne kadar süreyle alabiliyorsunuz? İşte tüm detaylarıyla işsizlik maaşı...

İşsiz kaldıktan sonra yeni iş bulana kadar geçiminizi sağlamak için İŞKUR’dan işsizlik maaşı talep edebilirsiniz. Tabi bunun için belirli şartlara uygunluk göstermeniz gerekiyor. Peki işsizlik maaşı ne kadar, başvuru şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödemiş olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

İşsizlik maaşı ödenmesinde esas olan şey prim günü sayısı ve primlerin ödenmiş olmasıdır. Bu şartlara rağmen iş akdinizin sona erdirildiği tarihten 30 gün içinde başvuru yapmazsanız bu hakkınızı kaybedersiniz.

İşsizlik maaşı hesabı ise işçinin son 4 aylık bürüt maaşlarının ortalamasının bir günlük ücrete karşılık gelen miktarının %40’ı olarak hesaplanır. Bu tutar 30 günle çarpılarak işsizlik ödeneği aylık tutarı belirlenir. Ancak bu tutar geçerli olan asgari ücretin %80’ini geçemez.



İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE VERİLİYOR?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay), 900 gün şsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay) ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR(2018)

2018 yılı işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 lira, en yüksek miktarı ise bin 623 lira olarak belirlendi.

İŞSİZLİK SİGORTASINA BAŞVURU ŞARTLARI?

Hizmet akdinizin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine kimlik fotokopinizle birlikte başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyorr. Mücbir sebepler(önüne geçilmesi elde olmayan, istencin dışında oluşan durum) dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Başvurunuzun durumunu İŞKUR ve e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.