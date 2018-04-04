İŞKUR kursları ile işsizliğe veda edin! İŞKUR kursları nelerdir? Başvuru şartları, ücreti ve süreleri…

İŞKUR tarafından verilen meslek edindirme kursları ile ilgi duyduğunuz ve yeteneğiniz olduğuna inandığınız meslek kolunda ücretsiz olarak ders alıp, İŞKUR tarafından istihdam edilebilirsiniz. Peki nedir bu İŞKUR kursları? Başvuru şartları nelerdir? Kurt bitiminde işe yerleştirme nasıl yapılır? İşte A'dan Z'ye meslek edindirme kursları...

İŞKUR kursları ile bireylerin nitelikleri doğrultusunda, kendilerini geliştirmek istedikleri meslek dallarına yönelik kurslar verilmektedir. Kuaförlük, fotoğrafçılık, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, takı imalatçısı, hasta danışmanı, işletmeci, kasiyer… Bunlardan hangisine yeteneğiniz var? Ya da hangi dalda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Buna karar verdikten sonra bir de aranan şartlara uyuyorsanız başvuru yapmanız yeterli. Ayrıca tamamen ücretsiz verilen bu kurslara katılanlara eğitim aldığı süre göz önünde bulundurarak ödeme yapılmakta. Bu ödeme ortalama yirmi (20) TL civarında.

ÇALIŞANLARA MESLEKİ EĞİTİM

Mesleğe kalfa ya da yardımcı olarak başlayanlar için de İŞKUR tarafından eğitim fırsatı sunuluyor. İŞKUR’un çalışanlara yönelik kursları mesleki bilgi ve becerileri geliştirmenin yanı sıra yeni teknolojiyi de yakalamanız açısından önem taşımakta. Çalışanlar için kurslar iki şekilde veriliyor. Bunlardan birincisi iş yerinde mesleki eğitim kursu, ikincisi ise sadece çalışanlara yönelik açılan kurslardır. Burada izlemeniz gereken yolu iş yeriniz belirlemektedir.

Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs düzenlenebilmektedir. Bu kurslara katılan kişiler eğitimler sonucunda sertifika alma hakkına sahip olmaktadırlar. Bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. 40 ayrı mesleği kapsayan bu zorunluluk doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı kurum tarafından karşılanmaktadır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmayacaktır. Bakanlıkça konuya ilişkin ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dahil edilmiştir.

MESLEKİ EĞİTİM KURSU NEDİR?

Hem işverene hem de işsiz vatandaşın birçok sektörde eğitilerek iş yaşamına katılmasını sağlayan İŞKUR tarafından verilen kurslardır. Bu kurslar sayesinde piyasada deneyimli, iş gücüne katkı sağlayacak elemanlar yetiştirilmektedir.

ARANAN ŞARTLAR

Meslek Edindirme Kursları için 6 ana başlık altında şartlar öne sürmektedir. En başta İl müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda kursa katılma yani eğitim alıp istihdam edilmede bir engel görülmemesi gerekmektedir. Sonrasında 15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak aranmaktadır. Farklı kurs içeriklerini bünyesinde bulundurduğu için yetiştirilmek istediğiniz mesleğe uygun özellikler taşımanız gerekmektedir. Ayrıca işverenin de aradığı bazı özellikler olabilir. Diğer bir önemli şart ise emekli olmamaktır.

İŞKUR KURSLARI NELERDİR?

İstanbul’daki istihdam garantili 46 Mesleki Eğitim Kursu branşları şu şekildedir:Düz Dikiş Makineci, Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı, Arıcı, Aşçı Yamağı (Çırağı), Aşçı Yardımcısı, At Yetiştiricisi, Bebek Odası Hazırlama Elemanı, Bez Bebek Yapımcısı, Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi, Ceviz Yetiştiricisi, Çini İşlemecisi, Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı branşları bulunmaktadır.Ayrıca Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı, Deri Konfeksiyon Makinecisi, Dış Ticaret Meslek Elemanı, Dokuma Konfeksiyon Makineci, Düz Dikiş Makineci, El Nakışçısı, El ve Makine Nakışçısı, Erkek Atlet Dikim Elemanı, Geleneksel El Sanatları Teknikeri, Giysi Tadilatçısı, Giysi Tadilatçısı bölümleri de vardır.Bunlara ek olarak Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, İç Giyim Konfeksiyon Makineci, İğne Oyacısı, Kadın Giyim Modelist Yardımcısı, Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise), Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı, Koyun Yetiştiricisi, Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı bölümleri yer alıyor.Makinist-Tren, Mekik Dokumacı, Meyve Ağaçları Budamacısı, Mis Sabun Üretim İşçisi, Pastacı Yardımcısı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı, Sepet Örücü, Servis Komisi, Sistem İşletmeni, Süt Toplama İşçisi, Terzi-Abiye, Gelinlik, Tığ Örgücü, Toprak İşleme İşçisi, Yüzey Süslemecisi olmak üzere toplamda 46 farklı branş için istihdam garantili ve garantisiz kurslar var. Kaynak: İŞKUR 90 Farklı Yerde İstihdam Garantili 46 Mesleki Eğitim Kursu Başvurusu Ekim 2017

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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İkamet ettiğiniz bölgenin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri’nden başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir zaman planlaması yoktur. Yani istediğiniz an bu kurslara başvuruda bulunabilirsiniz.

KURSLAR NE KADAR SÜRÜYOR?

En fazla 160 gün günde 5-8 saat arası haftalık olarak 6 gün baz alınarak en az 30 en fazla 40 saat ders verilmektedir.

DEVAMLILIK ÖNEMLİ

Kursiyerlerin önemli bir mazereti olması dışında kurslara devamsızlık yapmamaları istenmektedir. Bu doğrultuda 5 günlük sağlık raporu kabul edilmekte. Aksi takdirde kursiyerin ilişiği tamamen kesilmektedir.

İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Eğitim alan kursiyerler en geç 30 gün içinde işe başlamak için istihdam ediliyor. Bu kapsamda 3 farklı iş teklifi sunulabiliyor. Kursiyerin iş tekliflerini reddetmesi için mazeret bildirmesi gerekmektedir. Eğer mazeret bildirilmezse 24 ay sürecisinde kurs ve programlardan yararlandırılmamaktadır.

HÜKÜMLÜLER DE DERS ALABİLİR

Adalet Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen meslek edindirme kurslarında aranan ilk şart; cezaevinde olan mahkumun tahliyesine 3 yıl kalması.