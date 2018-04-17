İŞKUR kursları nelerdir? İŞKUR kursları başvuru şartları, ücreti ve süreleri…

İŞKUR'da nisan ayı itibari ile 105.182 açık kadro bulunmaktadır. İŞKUR bu kadroların neler olduğunu kendi internet sitesinden yayınlıyor. Meslek edindirme kursları ile ilgi duyduğunuz ve yeteneğiniz olduğuna inandığınız meslek kolunda ücretsiz olarak ders alıp, İŞKUR tarafından istihdam edilebilirsiniz. Peki nedir bu İŞKUR kursları? Başvuru şartları, ücreti ve süreleri nelerdir?

İŞKUR kursları ile bireylerin nitelikleri doğrultusunda, kendilerini geliştirmek istedikleri meslek dallarına yönelik kurslar verilmektedir. Kuaförlük, fotoğrafçılık, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, takı imalatçısı, hasta danışmanı, işletmeci, kasiyer… Bunlardan hangisine yeteneğiniz var? Ya da hangi dalda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Buna karar verdikten sonra bir de aranan şartlara uyuyorsanız başvuru yapmanız yeterli. Ayrıca tamamen ücretsiz verilen İŞKUR kurslarına katılanlara eğitim aldığı süre göz önünde bulundurarak ödeme yapılmakta. Bu ödeme ortalama yirmi (20) TL civarında.

İŞKUR'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KADROLAR

Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz. Sıralamada görünen ilk 10 şöyle;

Beden İşçisi (Genel): 24978

Garson (Servis Elemanı): 4455

Temizlik Görevlisi: 4248

Satış Danışmanı / Uzmanı: 3853

Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 2490

Makineci (Dikiş): 2222

Güvenlik Görevlisi: 2124

Elektrikçi (Genel): 1764

Büro Memuru (Genel): 1479

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 1307

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İkamet ettiğiniz bölgenin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri'nden başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir zaman planlaması yoktur. Yani istediğiniz an bu kurslara başvuruda bulunabilirsiniz.

KURSLAR NE KADAR SÜRÜYOR?

En fazla 160 gün günde 5-8 saat arası haftalık olarak 6 gün baz alınarak en az 30 en fazla 40 saat ders verilmektedir.

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DEVAMLILIK ÖNEMLİ

Kursiyerlerin önemli bir mazereti olması dışında kurslara devamsızlık yapmamaları istenmektedir. Bu doğrultuda 5 günlük sağlık raporu kabul edilmekte. Aksi takdirde kursiyerin ilişiği tamamen kesilmektedir.

İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Eğitim alan kursiyerler en geç 30 gün içinde işe başlamak için istihdam ediliyor. Bu kapsamda 3 farklı iş teklifi sunulabiliyor. Kursiyerin iş tekliflerini reddetmesi için mazeret bildirmesi gerekmektedir. Eğer mazeret bildirilmezse 24 ay sürecisinde kurs ve programlardan yararlandırılmamaktadır.

HÜKÜMLÜLER DE DERS ALABİLİR

Adalet Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen meslek edindirme kurslarında aranan ilk şart; cezaevinde olan mahkumun tahliyesine 3 yıl kalması.

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