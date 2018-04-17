İŞKUR kursları nelerdir? İŞKUR kursları başvuru şartları, ücreti ve süreleri…

İŞKUR kursları ile bireylerin nitelikleri doğrultusunda, kendilerini geliştirmek istedikleri meslek dallarına yönelik kurslar verilmektedir. Kuaförlük, fotoğrafçılık, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, takı imalatçısı, hasta danışmanı, işletmeci, kasiyer… Bunlardan hangisine yeteneğiniz var? Ya da hangi dalda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Buna karar verdikten sonra bir de aranan şartlara uyuyorsanız başvuru yapmanız yeterli. Ayrıca tamamen ücretsiz verilen İŞKUR kurslarına katılanlara eğitim aldığı süre göz önünde bulundurarak ödeme yapılmakta. Bu ödeme ortalama yirmi (20) TL civarında.
İŞKUR'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KADROLAR
Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz. Sıralamada görünen ilk 10 şöyle;
Beden İşçisi (Genel): 24978
Garson (Servis Elemanı): 4455
Temizlik Görevlisi: 4248
Satış Danışmanı / Uzmanı: 3853
Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 2490
Makineci (Dikiş): 2222
Güvenlik Görevlisi: 2124
Elektrikçi (Genel): 1764
Büro Memuru (Genel): 1479
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 1307
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İkamet ettiğiniz bölgenin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri'nden başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir zaman planlaması yoktur. Yani istediğiniz an bu kurslara başvuruda bulunabilirsiniz.
KURSLAR NE KADAR SÜRÜYOR?
En fazla 160 gün günde 5-8 saat arası haftalık olarak 6 gün baz alınarak en az 30 en fazla 40 saat ders verilmektedir.
DEVAMLILIK ÖNEMLİ
Kursiyerlerin önemli bir mazereti olması dışında kurslara devamsızlık yapmamaları istenmektedir. Bu doğrultuda 5 günlük sağlık raporu kabul edilmekte. Aksi takdirde kursiyerin ilişiği tamamen kesilmektedir.
İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?
Eğitim alan kursiyerler en geç 30 gün içinde işe başlamak için istihdam ediliyor. Bu kapsamda 3 farklı iş teklifi sunulabiliyor. Kursiyerin iş tekliflerini reddetmesi için mazeret bildirmesi gerekmektedir. Eğer mazeret bildirilmezse 24 ay sürecisinde kurs ve programlardan yararlandırılmamaktadır.
HÜKÜMLÜLER DE DERS ALABİLİR
Adalet Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen meslek edindirme kurslarında aranan ilk şart; cezaevinde olan mahkumun tahliyesine 3 yıl kalması.