İspark 1 TL olsun kampanyası

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN
İşte Change.org’da başlatılan kampanyanın tanıtım metni:
Ankara'da otopark ücreti günlük 1 TL oldu.
İstanbul'da da 1 TL olsun.
İSPARK para stoklama amacından geri dönüp, sosyal fayda oluştursun. Ranttan yana değil halktan yana olsun.
Marina, heliport ve otogar işletmeciliğinden kazandığı paralarla esas faaliyeti ve en çok kişiye ulaştığı otoparkçılık hizmetini en düşük fiyatta sunsun.
İstanbul halkı İSPARK’a para vermekten artık bıktı.
Birlik olalım, destek verelim.
Bu kampanyayı imzalayarak yeterli sayıya ulaştığımız takdirde tüm resmi makamlara talebimiz iletilecektir.