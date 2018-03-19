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İspark 1 TL olsun kampanyası

Dijital imza toplama sitesi Change.org'da İstanbul'daki otopark ücretlerinin de 1 TL olması için kampanya başlatıldı. 5 gün önce başlatılan kampanyayı saat 15:08 itibariyle 4 bin 652 kişi imzaladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol üstü otoparkları 1 saate kadar ücretsiz, 24 saate kadar ise 1 TL yapması İstanbul ve İzmir'deki vatandaşların da tepkisine neden oldu. 

android-time 15:14 19 Mart 2018
Haberler Ekonomi
İspark 1 TL olsun kampanyası
Dijital imza toplama sitesi Change.org'da İstanbul'daki otopark ücretlerinin de 1 TL olması için kampanya başlatıldı. 5 gün önce başlatılan kampanyayı saat 15:08 itibariyle 4 bin 652 kişi imzaladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol üstü otoparkları 1 saate kadar ücretsiz, 24 saate kadar ise 1 TL yapması İstanbul ve İzmir'deki vatandaşların da tepkisine neden oldu. 

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte Change.org’da başlatılan kampanyanın tanıtım metni:

Ankara'da otopark ücreti günlük 1 TL oldu.

İstanbul'da da 1 TL olsun.

İSPARK para stoklama amacından geri dönüp, sosyal fayda oluştursun. Ranttan yana değil halktan yana olsun.

İLGİLİ HABERİstanbullular bu haberi okuyunca çok kızacak!İstanbullular bu haberi okuyunca çok kızacak!

Marina, heliport ve otogar işletmeciliğinden kazandığı paralarla esas faaliyeti ve en çok kişiye ulaştığı otoparkçılık hizmetini en düşük fiyatta sunsun.

İstanbul halkı İSPARK’a para vermekten artık bıktı.

Birlik olalım, destek verelim.

Bu kampanyayı imzalayarak yeterli sayıya ulaştığımız takdirde tüm resmi makamlara talebimiz iletilecektir.

Son güncelleme: android-time 15:3019.03.2018
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