İşsizlik artacak

Hükümetin işsizliği azaltmak için işverenlere birbiri ardına teşvik avantajları sağlamasına karşın işsizlikteki tırmanış devam ediyor. TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), önümüzdeki hafta açıklanacak Aralık 2017 dönemi işsizlik oranının 0.2 puan artarak yüzde 10.5’e tırmanacağını hesapladı. SPM, işsizlik artarken sanayide çalışan işçi sayısında da 17 bin kişilik azalma olacağı tahmininde bulundu.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, işsizlik verilerinde Kasım döneminde gözledikleri aşağı yönlü trendin yerini yeniden artış eğilimine bırakmasını beklediklerini söyledi. İşsizlikteki artış beklentisinin Kasım döneminde yatırım malları ithalatının yüzde 8, hammadde ithalatının yüzde 2, sanayi üretim endeksinin de 0.8 puan azalmasından, Aralık döneminde de ihracatın yüzde 2.4 oranında düşmesinden kaynaklandığına işaret eden Kaynak, “Bu göstergelerin Aralık dönemi işsizlik verilerine bir dönem gecikmeyle de olsa yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK 12.4

SPM araştırmasında, genel işsizliğin yanı sıra tarım dışı işsizlik oranının da 0.2 puan artarak yüzde 12.4 seviyesine yükseleceğine dikkat çekildi. SPM, TÜİK'in 15 Mart'ta açıklayacağı işsizlik verilerinde sanayi istihdamında da artış değil azalma gözleneceğini rapor etti. SPM'ye göre, Aralık 2017 döneminde istihdam oranı 0.5 puan azalarak yüzde 46.8'e gerileyecek, sanayide çalışan işçi sayısı ise 17 bin kişi azalarak 5 milyon 470 binden 5 milyon 453 bin kişi seviyesine inecek.

Geçen ay yayımlanan bültenlerinde işsizlik verilerinde artış beklemelerine rağmen, beklentilerinin tersine durağan seyrettiğini hatırlatan SPM, “İşsizlik verilerinde aşağı yönlü trendin yerini yeniden artış eğilimine bırakması beklenmelidir. Yatırım malları ve hammadde ithalatı ile ihracat ve sanayi üretimindeki düşüşün işsizlik verilerine bir dönem gecikmeyle de olsa yansıyacağını düşünüyoruz. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir“ tespitinde bulundu.