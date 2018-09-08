‘İşsizlik fonu, işsize gitmiyor’

CHP Denizli Milletvekili, Teoman Sancar, işsizlik maaşı ödenmek üzere oluşturulan fonun amacından saptığını belirterek ‘’Fondaki paranın sadece yüzde 16’sı işsizlere harcandı. Bugüne kadar biriken 125 milyar TL’den, işsize ödenen miktar sadece 20 milyar liradır’’ dedi.

İşsizlik maaşı için başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı olduğunu hatırlatan Sancar şunları söyledi:

‘'Devlet işsiz kalan vatandaşlara belirli süre boyunca talep edilen koşulları sağlamaları halinde işsizlik maaşı ödüyor. Vatandaşların iş bulana kadar geçecek süre içinde mağdur olmamaları için ödenen bu destek 800 ile 1600 lira arasında değişiyor. İşsiz sayısı Temmuz 2018 itibariyle 5 milyon 872 bin kişidir. Sarayda Ejder meyvesi tüketenler, işsizin halinden anlayamaz”

MAAŞLAR KUŞA DÖNDÜ

İşsizlik maaşlarının enflasyon karşısında ‘'Kuşa döndüğünü'' savunan Sancar, işsizlik maaşlarına enflasyon farkının yansıtılması ve süresinin uzatılmasını istedi ve şu görüşleri savundu:

‘'Ülkemizde işsiz sayısı ile işsizlik maaşı alan kişi sayısı arasında uçurum var. 5 milyon civarında işsiz var ama 400-500 bin kişi bu fondan yararlanabiliyor. Üstelik bu miktar en fazla 10 ay ödeniyor. Fonda toplanan paralar diğer giderler adı altında iktidarın propaganda ve harcamalarına gidiyor. Sayıştay denetçileri de İşsizlik Sigortası Fon yönetiminin haberi olmadan harcama yapıldığını tespit etti. 800 TL işsizlik maaşı alan bir vatandaş bu parayla nasıl geçinecek ? Makam araçları, makam odaları ve saray ikramlarını kesmenin zamanı geldi. Artık bir evde 3 kişi çalışmadan o evin çarkı dönmüyor. 550 bin kişi bulmaktan umudunu kesmiş, iş bile aramıyor. Her 5 gençten biri işsiz''