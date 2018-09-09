İşsizlik Fonu işsize gitmiyor

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İşsizlik Fonu’nda biriken 125 milyar liranın sadece 20 milyar lirasının işsizlere ödendiğini belirterek, “Fondaki paralar iktidarın propaganda ve harcamalarına gidiyor” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İşsizlik Fonu'nda biriken paraların “diğer giderler” adı altında iktidarın propaganda ve harcamalarına gittiğini savunarak, “Sayıştay denetçileri de İşsizlik Sigortası Fonu yönetiminin haberi olmadan harcama yapıldığını tespit etti. Makam araçları, makam odaları ve saray ikramlarını kesmenin zamanı geldi” dedi. İşsizlik maaşı ödenmek üzere oluşturulan fonun amacından saptığını belirten Sancar, “Fondaki paranın sadece yüzde 16'sı işsizlere harcandı. Bugüne kadar biriken 125 milyar TL'den işsize ödenen miktar sadece 20 milyar liradır” dedi. İşsizlik maaşı için başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı olduğunu hatırlatan Sancar, şunları söyledi:

İŞSİZİN HALİNDEN ANLAMAZLAR

“Devlet işsiz kalan vatandaşlara belirli süre boyunca talep edilen koşulları sağlamaları halinde işsizlik maaşı ödüyor. Vatandaşların iş bulana kadar geçecek süre içinde mağdur olmamaları için ödenen bu destek 800 ile 1600 lira arasında değişiyor. İşsiz sayısı Temmuz 2018 itibarıyla 5 milyon 872 bin kişidir. Sarayda ejder meyvesi tüketenler, işsizin halinden anlayamaz.”

800 TL maaşla nasıl geçinsin?

İşsizlik maaşlarının enflasyon karşısında “kuşa döndüğünü'' savunan Teoman Sancar, işsizlik maaşlarına enflasyon farkının yansıtılması ve süresinin uzatılmasını istedi ve şunları söyledi:

“Ülkemizde işsiz sayısı ile işsizlik maaşı alan kişi sayısı arasında uçurum var. 5 milyon civarında işsiz var ama 400-500 bin kişi bu fondan yararlanabiliyor. Üstelik bu miktar en fazla 10 ay ödeniyor. 800 TL işsizlik maaşı alan bir vatandaş bu parayla nasıl geçinecek? Artık bir evde 3 kişi çalışmadan o evin çarkı dönmüyor. 550 bin kişi bulmaktan umudunu kesmiş, iş bile aramıyor. Her 5 gençten biri işsiz.”