İşsizlik maaşı başvurularında artış

İŞKUR'a işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvuranların sayısı Eylül ayında 140 bin oldu. Bir önceki ay başvurular 106 bin 213 seviyesinde bulunuyordu.

İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan açıklamaya göre, işsizlik sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar sisteme 10 milyon 244 bin 848 kişi başvuruda bulunurken, 6 milyon 377 bin 193 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Başvuranlara toplam 21 milyar 831,5 milyon TL ödemede bulunuldu.

Aynı ayda işsizlik ödeneğinden 457 bin 173 kişiye 409,1 milyon TL ödeme yapıldı.

Eylül 2005 tarihinden 31.07.2018 tarihine kadar 228 bin 777 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 212,8 milyon TL ödeme yapıldı. Eylül ayında 143 kişiye toplam 330 bin 876.-TL kısa çalışma ödemesi yapıldı.

Nisan 2016 tarihinden 30.09.2018 tarihine kadar 16 bin 834 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 34,1 milyon TL ödeme yapıldı. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte Eylül 2018 ayında bin 688 kişiye 1,41 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.

FOREKS