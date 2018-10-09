İşsiz kalanların devletten aldığı işsizlik maaşı her ayın belli günleri işsizlerin hesabına yatmaktadır. İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı günleri değişti mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

2017’de isşizlik maaşları ay sonuna doğru hesaplara yatırılırken 2018’de bu tarihler değişti. İşte işsizlik maaşının yatırıldığı o tarihler…

İŞSİZLİK MAAŞI TARİHLERİ

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı 2017 yılında her ayın sonunda yatırılmaktaydı. Ancak 2018 yılında bu tarihler değiştirildi. 2018 yılında isşizlik maaşları her ayın 5’inde verilmeye başlandı. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınabilmektedir.

İşsizlik maaşının yatırıldığı ayın 5’i hafta sonuna denk geliyorsa, o haftadan sonraki ilk iş günü ya da ileri bir tarihte nüfus cüzdanıyla PTT şubesine giden hak sahipleri maaşını kolaylıkla çekebilmektedir.

İşsizlik maaşının hesaplara ayın 5’inde yatacağı işsizlere sms ve İŞKUR’un açıklamasıyla bildirildi. Mesajda; “4447 sayılı yasada yapılan düzenleme ile işsizlik maaşı ödeneği her ayın 5. günü ödenecektir. 2017 aralık ayı ödemesi ise 01.01.2018 tarihinde ptt şubelerinden yapılacaktır.” denmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bir sigortalı çalışanın uğradığı gelir kaybını önlemek ya da en aza indirmek adına, kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından ödenen maaştır. Belirli şartları yerine getiren işsizler bu maaşı almaya hak kazanır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

– İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİR?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödenir.

İŞSİZLİK MAAŞINI NE KADAR SÜREYLE ALABİLİRSİNİZ?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay), 900 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay) ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.



İŞSİZLİK MAAŞINI ÇEKMEYİ UNUTURSANIZ NE OLUR?

İşsizlik maaşını almayı unutan olur mu? Bilemeyiz ama eğer ki herhangi bir sebepten dolayı işsizlik maaşınızı 3 ay süreyle PTT şubelerinden çekmezseniz 3 ay sonunda tekrar İŞKUR hesabına maaşınız iade edilip ödenmeyecektir. Bu yüzden mutlaka düzenli olarak işsizlik maaşınızı çekmeniz sizin yararınıza olacaktır.

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