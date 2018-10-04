İşsizlik maaşı nereye yatar? İşsizlik maaşını çekmezseniz ne olur?

İşvereniniz tarafından haksız yere çıkarıldınız ve işsizlik ödeneğine başvurmak istiyorsunuz. İşsizlik maaşı almak için belirli şartları da taşıyorsunuz. Geriye başvuru ve maaşın yatmasını beklemek kalıyor. Beklediğiniz zaman boyunca kafanızda sorular; "İşsizlik maaşı nereye yatıyor? İşsizlik maaşımı nereden çekebilirim? İşsizlik maaşımı herhangi bir bankadan çekebiliyor muyum?" Peki, işsizlik maaşı nereye yatıyor?" İşte yanıtları...

Yıllardır çalıştığınız iş yerinden birden bire çıkarıldınız ve işten çıkarılacağınızı bilmediğiniz için herhangi bir iş araştırması da yapmadınız. Bu yüzden işsiz kaldığınız günleri telafi etmek için devletin vermiş olduğu işsizlik ödeneğinden yararlanmak istiyorsunuz. Her şartı tamamladınız ve maaşı çekeceğiniz günü bekliyorsunuz. Peki; işsizlik maaşınızı nereden çekeceksiniz? İşte cevabı…

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı, herhangi bir kusur olmaksızın işten çıkarılan, son 3 yılda 600 iş günü çalışmış olan ve son çalıştığı yerde en az 120 günü tamamlayan herkese verilen yasal bir haktır. Bu haktan yararlanmak isteyenler “İşsizlik maaşı nereye yatar? İşsizlik maaşımı nereden çekebilirim?” şeklinde sorularının yanıtını arıyor. İşsizlik maaşının nereye yattığını soran kişiler bu haberimizi inceleyerek net bir bilgi sahibi olabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

İşsizlik maaşı alma şartlarını ve işsizlik maaşına nasıl başvuru yapılabileceğine dair bilgilere vakıf olan kişiler başvuruları onaylandıktan sonra beklemeye başlıyor. Ödeneği almaya hak kazananlar, hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar işsizlik maaşını alabiliyor. Şimdi sıra geldi maaşın nereden çekildiğini öğrenmeye…

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İŞSİZLİK MAAŞI NEREYE YATAR?

İşsizlik maaşını almaya hak kazananlar herhangi bir PTT şubesine giderek maaşını çekebilir. Bunun için sadece T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı yeterli. Yani her ayın 5'inde PTT binalarından maaşını alabilirsiniz. Ayrıca eğer ayın 5’i hafta sonuna denk geliyorsa hafta başını bekleyerek veya ileri bir tarihle nüfus cüzdanınızla beraber maaşınızı kolaylıkla çekebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞINI ÇEKMEYİ UNUTURSANIZ NE OLUR?

İşsizlik maaşını almayı unutan olur mu? Bilemeyiz ama eğer ki herhangi bir sebepten dolayı işsizlik maaşınızı 3 ay süreyle PTT şubelerinden çekmezseniz 3 ay sonunda tekrar İŞKUR hesabına maaşınız iade edilip ödenmeyecektir. Bu yüzden mutlaka düzenli olarak işsizlik maaşınızı çekmeniz sizin yararınıza olacaktır.