İşsizlik maaşında son dakika gelişmesi! İşsizlik maaşında gün şartı değişiyor

Sayıları 12 bin 500 kişiyi bulan işsizleri yakından ilgilendiren işsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor. Önümüzdeki 2 ay içinde işsizlik maaşında 120 gün şartı esnetilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında son 120 gün prim ödeme şartını yerine getirmeyen 12 bin 500 kişiye işsizlik maaşı bağlanabilecek. En düşük işsizlik maaşı miktarı bugün 811 lira...

Çalışanların büyük korkusu işsiz kalmak. İşsiz kalan çalışanlar belirli bir süre işsizlik maaşı alabiliyor fakat bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. 100 günlük eylem planında işsizlik maaşı için “Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik

ödeneğinden faydalandırılması” ifadesi bulunuyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR(2018)

2018 yılı işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 lira, en yüksek miktarı ise bin 623 lira olarak belirlendi.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

İşsizlik maaşı ödenmesinde esas olan şey prim günü sayısı ve primlerin ödenmiş olmasıdır. Bu şartlara rağmen iş akdinizin sona erdirildiği tarihten 30 gün içinde başvuru yapmazsanız bu hakkınızı kaybedersiniz.

İşsizlik maaşı hesabı ise işçinin son 4 aylık bürüt maaşlarının ortalamasının bir günlük ücrete karşılık gelen miktarının %40'ı olarak hesaplanır. Bu tutar 30 günle çarpılarak işsizlik ödeneği aylık tutarı belirlenir. Ancak bu tutar geçerli olan asgari ücretin %80'ini geçemez.



İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE VERİLİYOR?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay), 900 gün şsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay) ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartların Kanunda tanımlanması şu şekildedir;

– Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler. Ancak, ‘haklı fesih' tanımına giren bazı özel durumlar hariç. (Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri haklı fesih kapsamına giriyor.) Bunların dışında, askerlik durumu nedeniyle (mecburi bir sebep olduğundan) işten ayrılanlar, terhis sonrasında işsizlik maaşı almaya da hak kazanılabiliyor.

– Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalıştığınız iş yerinde hizmet akdiniz feshedildiyse, fesih tarihinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine kimlik fotokopinizle birlikte başvurmanız gerekir. Başvuru, İŞKUR’un ilgili birimine şahsen veya internet ortamında www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler(önüne geçilmesi elde olmayan, istencin dışında oluşan durum) dışında 30 günlük sürede başvurulmaması halinde, gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Başvurunuzun durumuyla ilgili bütün detayları İŞKUR ve e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.