Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşsizlik maaşında o süre kısalıyor

İşsizlik maaşı alabilmek için kesintisiz 120 gün pirim şartı kalkıyor. Artık 4 aydan daha kısa süre çalışıp işten ayrılana da işsizlik maaşı bağlanabilecek.

android-time 21:04
Haberler Ekonomi
İşsizlik maaşı alabilmek için kesintisiz 120 gün pirim şartı kalkıyor. Artık 4 aydan daha kısa süre çalışıp işten ayrılana da işsizlik maaşı bağlanabilecek.

Sigortalı olarak çalışan herkesin maaşından yüzde 1 oranında işsizlik sigortası pirimi kesiliyor. Fonda biriken bu para işsizlere, işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak 2 veya 3 ay çalışıp işten çıkanlar bu haktan faydalanamıyor. Yapılacak olan yeni düzenlemeyle artık 120 günden az çalışanlar da işsizlik maaşından faydalanılabilecek.

İLGİLİ HABERİşsizlik maaşı için başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için gerekli belgeler...İşsizlik maaşı için başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için gerekli belgeler...

2 BİN 500 KİŞİ DAHA FAYDALANABİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 120 günden az çalışanların mağduriyetini gidermek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı şartları esnetiliyor ve 120 gün çalışma şartı kaldırılıyor. Yapılacak olan bu yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşından faydalanması planlanıyor.

İLGİLİ HABERİşsizlik rakamlarında istikrarlı artış! İşte son rakamlar...İşsizlik rakamlarında istikrarlı artış! İşte son rakamlar...

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 09:0017.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar