İşsizlik ödeneğine erişim şartı esnetiliyor

Meclis gündeminde bulunan kanun teklifinde yer alan düzenleme ile işsizlik ödeneğinden yararlanmak için aranan şartlar bir tık esnetiliyor. Böylece 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden yararlanmasının sağlanması amaçlanıyor.

SEZGİN ÖZCAN /SÖZCÜ

İşsizlik sigortasından yararlanma şartlarının ağırlığı nedeniyle işsiz kalanların ortalama olarak yüzde 10-11'i işsizlik ödeneğine erişebiliyor. İşsizlik sigortasından yararlanma kriterleri bakımından OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, bizdeki şartların daha ağır olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, OECD genelinde işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için son 24 ayda, en az 12 ay prim ödenmiş olma şartı aranırken, bizdeki mevcut düzenlemeye göre son 120 günü kesintisiz olmak üzere son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

NE DEĞİŞECEK?

Öngörülen düzenleme ile işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olma şartı esnetiliyor. “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi, “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştiriliyor. Aranan şart, “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün, hizmet akdine tabi olanlardan…” şekline dönüşüyor. Böylece iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılması, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması öngörülüyor. Dolayısıyla, hizmet sözleşmesinin devam etmesi koşuluyla, son 120 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilmesi durumunda da işsizlik sigortasından yararlanılabilecek.

KAÇ GÜN ÖDEME YAPILIYOR?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için aranan diğer şartlardan biri hizmet sözleşmesinin kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması, diğeri ise son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması. Son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsize 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsize 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsize 300 gün, süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İşsizlik ödeneğinin miktarını, kişinin son dört aylık prime esas kazançları belirliyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ıdır. İşsizlik ödeneğinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret olduğundan, 2018 yılı için en düşük aylık işsizlik ödeneği tutarı 805,64 TL oluyor. Ancak kişinin prime esas kazancı yüksek olsa da aylık işsizlik ödeneği tutarı, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Buna göre, 2018 yılı için ödenebilecek en yüksek aylık işsizlik ödeneği tutarı 1.611,28 TL oluyor.