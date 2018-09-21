İşsizlik nereye gidiyor?

Şanlıurfa'da bir kişinin iş bulamadığı gerekçesiyle kendisini yakması Türkiye'deki istihdam problemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakan Albayrak tarafından dün açıklanan Yeni Ekonomi Programına göre işsizliğin 2022 yılına kadar tek haneye düşmesi beklenmiyor. DİSK ise işsizliği önümüzdeki dönemde katlanarak artacağı görüşünde.

Türkiye’nin en büyük problemlerinin başında işsizlik geliyor. TÜİK tarafından son açıklanan resmi verilere göre Türkiye’de 3 milyon 315 bin kişi işsiz. İşsizlik oranı ise yüzde 10.2.

ŞANLIURFA’DA BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI

Türkiye’deki istihdam sorunu en son Şanlıurfa’da yaşanan olayla tekrar gündeme geldi. Şanlıurfa’da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında ‘iş isteyen’ bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

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YEP’İN İŞSİZLİK TAHMİNLERİ ÇİFT HANEDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program’da işsizlik tahminleri 2018,2019,2020 ve 2021 yıllarında çift hanede bekleniyor. Bir başka deyişle Türkiye işsizlik sorununa uzun bir süre daha çare bulamayacak.

DİSK’E GÖRE İŞSİZLİK 17.1

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) göre ise Türkiye’deki işsizlık oranı, TÜİK tarafından açıklanan verilen çok üzerinde. DİSK'in araştırmasına göre geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 950 bini aştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,1 olarak hesaplandı.

DAHA DA ARTACAK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yıllardır TÜİK'ten bağımsız olarak kendi işsizlik verilerini açıklıyor. DİSK Araştırma Müdürü Kanber Saygılı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde işsizliğin çok daha fazla artacağı görüşünde olduğunu belirtti.

Firmaların art arda konkordato ilan ettiğini söyleyen Saygılı, “Üçüncü havalimanı işçileri direnişte, büyük patronlar art arda konkordato veriyorlar. Bunlar işsizliğin önümüzdeki günlerde alabildiğine çoğalacağını gösteriyor” diyor.

Saygılı, işsizliğin önümüzdeki dönemde resmi olarak gösterilen verilerin iki katına çıkacağını ifade ediyor. DİSK Araştırma Müdürü, “Çankırı'da 1000 kişinin çalıştığı fabrika kapanıyor. Önümüzdeki süreçte işsizlik katlanarak artacak. Bugünkü işsizlik rakamının iki katına çıkacağını öngörmek mümkün” dedi.