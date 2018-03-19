İstanbul 3 ayda 1,5 milyar lira borçlandı

İstanbul Belediyesi projelere finansman sağlamak için 1.5 milyar lira, Halk Ekmek ise Hadımköy’de kuracağı yeni fabrika için 26 milyon lira borçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) iştiraki şirketlerle birlikte toplam 42.6 milyar liralık bütçesi mart ayı meclis oturumunda borçlanma talepleri iledelindi. 17 mart tarihli İBB Meclis oturumunda ilk borçlanma talebi İstanbul Halk Ekmek için yapıldı. Halk Ekmek A.Ş'nin Hadımköy'de kurulacak yeni fabrikası için 26 milyon 62 bin 105 liralık iç borçlanma talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

EKMEĞİ ALMANLAR ÜRETECEK

CHP'li İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam,iç borçlanmanın Halk Ekmek'in kuracağı fabrikanın üretim hatları için gerçekleştirilen toplam 132 milyon 900 bin liralık ihale için yapıldığını belirterek bu ihaleyi Alman bir firmanın aldığını söyledi. İhalenin yabancı bir firmaya verilmesini eleştiren Sağlam “Üstelik Almanya ile aranan FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmediği için aramızda sorunlar var. İhaleye diplomatik kriz yaşadığımız Hollandalı bir firma da katılmıştı. Bu üretim ünitelerini Türkiye'de yapan onlarca firma var hem de yarı fiyatına. Halk Ekmek bu ekipmanları neden yurtdışından alıyor? Türkiye'deki yerli üreticiyi koruyalım, bu ekipmanları Türkiye'den alalım” dedi. Sağlam, İBB'nin kamu kaynaklarını yanlış kullandığını, 230 milyon hasılatı olan Halk Ekmek A.Ş'nin borçlanmaya ihtiyacı olmadığını vurguladı.

BORÇLANMAK ZORUNLU

Eleştirilere yanıt veren İBBGrup Başkanvekili Temel Başalan da yeni yatırımlar için kurumların borçlanmaya gidebileceğini, İstanbul Halk Ekmek'in iç borçlanma talebinin bir zorunluluktan kaynaklandığını dile getirdi. İstanbul Halk Ekmek'in Edirnekapı'da 1978'de faaliyete başlayan fabrikasının ekonomik ömrünü tamamladığını belirten Başalan, Hadımköy'de 30 bin metrekarelik alan üzerine, ekmek fabrikası yapılacağını kaydetti. Konuşmaların ardından belediyenin 1.5 milyar liralık iç borçlanma talebine geçildi. İBB'nin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında yer alan projelerin finansmanı için iştirak şirketlerinden toplam 1 milyar 500 milyon TL borç almasına oy çokluğu ile karar verildi.