İstanbul Havalimanı otopark ücretiyle diğerlerine fark attı

Otopark tarifesi açıklanan İstanbul Havalimanı'nın, yolcu kapasitesi, yüz ölçümü ve uçuş yapılan destinasyon sayısı gibi özelliklerinin yanı sıra otopark ücreti ile de diğer havalimanlarına fark attığı ortaya çıktı. İstanbul'un yeni havalimanında 1 saat kadar talep edilen otopark ücreti Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yüzde 36 daha pahalı iken, otoparkta kalınan süre arttıkça aradaki fiyat farkının azaldığı gözlemleniyor.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre; 29 Ekim’de faaliyet geçen Türkiye’nin ve dünyanın en büyük havalanı olan İstanbul Havalimanı’da merakla beklenen otopark ücretleri açıklandı. Toplam 5 blok ve 7 kattan oluşan 40 bin araç kapasiteli otoparkta tarifenin açıklanması ile birlikte ise, yeni havalimanının Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na göre önemli farklarının olduğu ortaya çıktı.

YÜZDE 36 DAHA PAHALI

Öyle ki, otopark ücretleri bire bir aynı olan Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na göre, İstanbul Havalimanı’ndaki otopark tarifesi yaklaşık yüzde 30 daha pahalı. 0-1 arası ücretler karşılaştırıldığında ise, İstanbul Havalimanı’ndan talep edilen ücretin kentteki diğer iki havalimanından yüzde 36 daha yüksek olduğu görülüyor.

Rakamlar Türkiye’nin en büyük ve en yeni havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın aynı zamanda en pahalı otoparka sahip havalimanı da olduğunu gösteriyor.

SÜRE UZADIKÇA FARK AZALIYOR

Söz konusu fiyatları birer örnek ile açıklamak gerekirse, İstanbul Havalimanı’nda 0-1 saat arasına 19.8 TL talep edilirken, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aynı saat aralığı için 14.5 TL isteniyor. Otoparkta kalınan süre arttıkça aradaki fiyat farkı ise azalıyor. Örneğin, günlük otopark ücreti İstanbul Havalimanı’nda 60 TL iken, İstanbul’daki diğer iki havalimanında ise 24 saat için 46 lira talep ediliyor.

15 gün için İstanbul Havalimanı’nda 387.5 TL’lik ücret ödenirken, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 15 gün için 298 TL ödeniyor. Buna göre, süre uzadıkça havalimanı ücretleri arasındaki farkın yüzde 30’a düştüğü anlaşılıyor.