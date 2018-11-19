İstanbul Havalimanı’na misafirinizi bırakmak 86 lira

İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri belli oldu. Ankara'ya iç hat bileti 59 TL’ye satılan İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden özel otomobille yaklaşık gidiş- dönüş 66 TL tutuyor bunun üzerine 1 saatlik otopark ücreti de eklenince bu rakam 86 TL'ye çıkıyor. Taksi ise 190 TL tutuyor. Örneğin misafirini İstanbul Havalimanı'na bırakmak isteyen vatandaş bilet parası hariç minimum 86 TL (bir saatlik otopark ücreti dahil) para ödeyecek. Eğer park saati 1 saati geçerse bu rakam daha da katlanacak.

Havaalanına en kolay iki yoldan gidilebiliyor. Birincisi E-5 ikincisi ise TEM. Örneğin şehir merkezinden (Beşiktaş) birinci yoldan gidildiğinde (E-5) toplam yol 73.7 km oluyor. İkinci yoldan gidildiğinde (TEM) bu yol uzunluğu daha da azalıyor ve 66 km’ye düşüyor. Ancak burada da gişe ücreti devreye giriyor. Kilometrede ortalama 0.45 kuruş yakan 1.6 dizel araç E-5 üzerinden gittiğinde maliyet 33.16 TL olarak karşımıza çıkıyor. TEM üzerinden gittiğinde ise (gişe ücreti dahil) 32.45 TL gibi bir hesap ortaya çıkıyor. Bunun üzerine dönüş yolu ve otopark fiyatları da eklenince bu rakam 86 TL’ye kadar çıkabiliyor. Tabi bu rakam maximum 1 saat için geçerli eğer daha fazla kalırsanız rakam fazlalaşıyor. İşte İstanbul Havalimanı otopark ücreti fiyatları…

İstanbul Havalimanı için belirlenen 2018 yılı ücret tarifesine göre engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı veya bulunduğu araçlardan(her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak.31 Ekim’de THY´nin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü´ye günlük seferlere başladığı İstanbul Havalimanı otoparkı kendi araçları ile gelen yolculara kolaylık olması açısından 2 ay süresince (30 Aralık 2018’e kadar) ücretsiz yapılmıştı.2018 yılı için belirlenen ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri yürürlüğe konulmasına kadar yürürlükte kalacak.

ENGELLİ, GAZİLERE VE ŞEHİT AİLELERİNE HER DEFASINDA AZAMİ 15 GÜNE KADAR ÜCRETSİZ

Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),Şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

ATIK ATANLARDAN KALIŞ SÜRESİ ÜZERİNDEN YÜZDE 100 ZAMLI ÜCRET ALINACAK

Otoparklarda araç yıkanması, araçlardan çıkan atıkların atılması gibi hususları yapanlardan parkta kalış süresine göre hesaplanacak ücret yüzde 100 zamlı alınacak. Ödeme yapıldıktan sonra 15 dakika içerisinde otoparktan çıkılmaması halinde 15 dakika üzeri süre tarifeye göre ücretlendirilecek. Otopark işletmecileri; DHMİ´ne bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarife altı indirim yapabilecek.

DHA