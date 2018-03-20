İstanbul iyice yaşanmaz oldu!

Mercer yaşam kalitesi araştırmasını yayımladı. İstanbul'da yaşam kalitesi geçen yıla göre 12 sıra düşerek 122'inci oldu. Araştırmada 231 şehir yer aldı.
Mercer'ın beş kıtada 231 şehri kapsayan ‘Yaşam Kalitesi Araştırması' sonuçları açıklandı. 2018 yılında dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehri yine Viyana oldu. Sıralamada Zürih ikinci, Auckland ve Münih üçüncü sırada yer alırken, İstanbul 134'üncü sırada kendine yer buldu. Mercer'ın araştırmaya bu sene ilk kez eklediği şehir temizliği kriterine göre, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Hawaii adalarının başkenti ve en büyük kenti Honolulu ilk sırada yer aldı.
Tüm dünyada 44'ten fazla ülkedeki 22 bin çalışanı ile 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve şirketlerin değişen işgüçlerinin sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer'ın her yıl merakla beklenen ‘Yaşam Kalitesi Araştırması' sonuçlandı. Mercer tarafından yapılan küresel yaşam kalitesi anketinden yararlanılarak hazırlanan ‘Yaşam Kalitesi Araştırması' toplam 231 kenti kapsıyor. Araştırma için 2017 yılında toplanan veriler, 10 ayrı kategori arasında gruplanan 39 faktöre dayandırılarak analiz ediliyor.