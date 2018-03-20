İstanbul iyice yaşanmaz oldu!

Tüm dünyada 44'ten fazla ülkedeki 22 bin çalışanı ile 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve şirketlerin değişen işgüçlerinin sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer'ın her yıl merakla beklenen ‘Yaşam Kalitesi Araştırması' sonuçlandı. Mercer tarafından yapılan küresel yaşam kalitesi anketinden yararlanılarak hazırlanan ‘Yaşam Kalitesi Araştırması' toplam 231 kenti kapsıyor. Araştırma için 2017 yılında toplanan veriler, 10 ayrı kategori arasında gruplanan 39 faktöre dayandırılarak analiz ediliyor.