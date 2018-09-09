İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

Türkiye´nin ikinci, Avrupa´nın ise 13´üncü en büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın ilk sekiz ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 11 artırarak, toplam 22.8 milyon yolcu ağırladı.

Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 20.5 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen´den bu yılın aynı döneminde 22.8 milyon yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk sekiz ayda yolcu artışı yüzde 11 oldu. Bu yılın ilk sekiz ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla yaklaşık 7.7 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 15.1 milyon oldu. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7.0 artarak, 148 bin 514 oldu.

TOPLAM 3 MİLYON 320 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan sadece Ağustos ayında ise Sabiha Gökçen´i toplam 3 milyon 320 bin 921 kişi kullandı. Ağustos ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9.0 oldu. Bu artış yine sadece Ağustos ayında dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 7.0 oldu.

İlk sekiz aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalar yapan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG´nin CEO´su Ersel Göral, “Hedefimiz 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak. Çok yoğun ve bizim adımıza rekorlarla dolu bir yaz sezonunu artık geride bırakıyoruz. Bizim için önemli bir yatırım olan iç hatlar ek binamızı da hizmete soktuk. ikinci pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile ilk 8 ayda elde ettiğimiz büyümeyi daha da sürdürülebilir kılacağız” dedi

DHA