İstanbul Varlık’tan yeni kampanya

İstanbul Varlık’a bağlı Plato Finansal bireysel kredi borcu bulunan tüketicilere ve KOBİ’lere destek olmak amacıyla bir 'Ramazan Kampanyası' başlattı.

Şirket, 29 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek kampanya ile 230 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. 13 farklı bankanın İstanbul Varlık'a devrolmuş KOBİ ve bireysel kredi borçlarını kapsayan kampanya ile ödeme güçlüğü çeken borçlulara, 6 aydan 48 aya kadar borçlarını taksitlendirme ve borcunu sıfırlama imkanı sağlanıyor.

Kampanyayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlattıklarını belirten Plato Finansal Genel Müdürü Tuncer Kılıç, “Bu kampanya kapsamında borçlulara, birikmiş faizlerinin büyük kısmı silinerek 6 aydan 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor. Plato Finansal olarak ödeme güçlüğü çeken borçlulara uygun ödeme koşulları sağlayarak onları yeniden kayıtlı ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Her borçluya özel, geliri ile doğru orantılı, onları zorlamayacak çözümler sunarak Şeker Bayramı'na borçlarından kurtularak girmelerini hedefliyoruz. Ramazan ayında bizi arayanlar özel indirimlerden yararlanarak borçlarını rahatlıkla kapatabilir” dedi.