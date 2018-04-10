İstanbul’da bir ilk! Mobil termik santral geliyor

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, 189 milyon lira bedel ile İstanbul’a elektrik kesintileri ve arızalara karşı 3 mobil termik santral kuruyor. Mobil santraller, Anadolu ve Avrupa yakasında trafo merkezlerinde yer alacak. Deprem ve sabotaj gibi olağanüstü durumlarda da kullanılacak.

EÜAŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul'da ısınma amaçlı doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak kış aylarında doğalgaz arzında sıkıntı yaşandığı durumlarda ve yaz aylarında pik enerji tüketiminin yaşandığı durumlarda katkı sağlamak, bölgesel elektrik kesintisi durumlarında elektrik ihtiyacının karşılamak için “Treyler Mobil Elektrik Santralleri” kurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

Proje için bakanlık tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasında TEİAŞ’ın Avrupa yakasında bulunan Alibeyköy, Beylikdüzü ve Davutpaşa trafo merkezlerinin herhangi ikisinde birer adet, Anadolu yakasında da Dudullu, Küçükbakkalköy ve Paşaköy trafo merkezlerinin herhangi birinde bir adet olmak üzere toplam üç adet mobil elektrik santrali kurulumu yapılacağı kaydedildi.

TRAFO MERKEZLERİNE KURULACAK

Kurulması planlanan her bir Treyler Mobil Elektrik Santrali'nin kurulu gücünün 35 megawatt olacağı ve 3 adet mobil santralin ayrı ayrı trafo merkezlerine hizmet vereceği belirtildi. Proje kapsamında mobil ünite ilgili trafo merkezi alanı içerisinde 1-2 günde kurulumun yapılabileceğini ek bir alana ihtiyaç duyulmayacağı kaydedildi.

DEPREM VE SABOTAJ DURUMUNDA KULLANILACAK

Yatırımı öngörülen Treyler Mobil Elektrik Santrali'nin hangi durumlarda kullanılacağı şöyle açıklandı:

“Kış şartlarında oluşabilecek doğalgaz arz sıkıntısının elektrik sistemi arz güvenliğini olumsuz etkileyebileceği durumlarda. Üretim kaynakları ile iletim hatlarının/kabloların irtibatının kopması nedeniyle oluşabilecek ve geniş çaplı kesintiye sebep olabilecek olağanüstü durumlarda. Olası bir deprem, kar fırtınası gibi doğal afet durumlarında. Beklenmeyen bir sabotaj vb. gibi acil tedbir gerektiren olağanüstü durumlarda.”