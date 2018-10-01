İstanbul’da eylül ayında perakende fiyatları arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre; İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 4.04 artarken, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 12.98, ev eşyası harcamaları yüzde 5.45, gıda harcamaları yüzde 4.78 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre Eylül’de toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 6.47 arttı. Eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,54, toptan fiyatlar yüzde 26,61 arttı

Perakende fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.54, toptan fiyatlar ise yüzde 26.61 arttı.

İTO’nun 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksi Eylül itibariyle yıllık ortalama yüzde 11.43, toptan eşya fiyatları endeksi ise yıllık ortalama yüzde 14.52 artış gösterdi.

Verilere göre Eylül’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12.98, ev eşyası harcamalarında yüzde 5.45, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5.37, gıda harcamalarında yüzde 4.78, giyim harcamalarında yüzde 3.75, diğer harcamalarda 3.29, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.32, konut harcamalarında yüzde 1.17 arttı.

Toptan fiyatlar ise Eylül’de bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 12.69, gıda maddeleri grubunda yüzde 8.27, kimyevi maddeler grubunda yüzde 7.61, mensucat grubunda yüzde 4.93, madenler grubunda yüzde 4.76, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.91, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.16 arttı.

TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim’de saat 1000’da açıklayacak.

Reuters anketine göre TÜFE’de Eylül’de gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL’deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8’e yükseldi.

Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül’de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos’ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

REUTERS