İstanbul´da haftada bir günlük mesai yola gidiyor

Beykoz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve İstanbul trafiğindeki 500 bin aracın koordinatlarını ve hızını beş yıl boyunca takip ederek oluşturulan 'İstanbul Trafik Otoritmi 2017' raporunun sonuçlarına göre İstanbul'da yaşayanlar hayatlarının ortalama 3.5 yılını trafikte geçiriyor. Bu da haftada bir iş günü mesai fazladan yapmış etkisi yaratıyor. Yani haftalık 2 gün izin yapan vatandaşlar trafik çilesi olmasa haftada 3 gün izin yapmış kadar dinlenmiş olacaklar.

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Gürsoy, trafik nedeniyle kısa vadede zaman, enerji ve fırsat kaybı; orta vadede çevre kirliliği ve sağlık kayıpları; uzun vadede ise sosyoekonomik ve sosyokültürel kayıplar yaşattığını söyledi. Raporun önemli bulguları şöyle: “İstanbul´da yaşayanlar hayatlarının ortalama 3.5 yılını şehir trafiğinde yaşanan yoğunluktan kaynaklanan gecikmelere feda ediyorlar. “2017 yılında İstanbul ana arterlerinde hareket eden sürücüler ve yolcular seyahatleri süresince harcadıkları zamanın yaklaşık yüzde 55´ini trafik yoğunluğu nedeniyle kaybettiler. DHA