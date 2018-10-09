İstanbul’da suya zam tartışması

İstanbul’da su fiyatlarına 2015 yılından beri her ay enflasyon oranında otomatik olarak yapılan zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma yarattı. CHP, bu yılın ocak ayında 4,37 lira olan su birim fiyatının artan enflasyon nedeniyle ekim ayında 5,16 liraya çıktığına dikkat çekerek “İstanbul’da su zammı otomatiğe bağlanmış durumda” dedi. AKP de “suya zam yok TEFE-TÜFE oranında fiyat güncellemesi var” açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayının ilk oturumunda CHP'li meclis üyesi Mehmet Berke Merter, İstanbul'da artan su fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi. Önerge ile ilgili bugün meclis oturumu öncesinde söz alan İBB AKP Grup Sözcüsü Ömer Şahan'ın yaptığı zam açıklaması tartışmaya neden oldu. Şahan İstanbul'daki suyun Ankara ve İzmir'e göre daha ucuz olduğunu, su zammının söz konusu olmadığını en son İSKİ genel kurulunda yüzde 5 indirim yapıldığını söyledi.

6 LİRAYA ÇIKACAK

Bunun üzerine söz alan CHP İBB Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı İstanbul'da her ay düzenli olarak enflasyon oranındaki zamların faturalara yansıtıldığını belirterek “İSKİ’nin İGDAŞ ve BOTAŞ ve diğer kurumlar bir özel zam oranı açıklamasına gerek yok. Çünkü, her ay düzenli olarak enflasyon oranında zam faturalara yansıtılıyor. İSKİ’nin internet sitesine girdiğimizde orada fiyatları aylık ve yıllık olarak görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, 10 metreküp kullanan vatandaşlarımız için 1 Ocak 2018 tarihinde suyun fiyatı 4,37 liraymış. Eylül ayına geldiğimizde bu rakam 4,88 liraya ulaşmış. 5 Ekim tarihi itibarıyla 5,16 liraya gelmiş. Kasım ayında muhtemelen enflasyonun artmasıyla bu rakam, 6 liraya gelecek” dedi. Ülkede enflasyon oranın son aylarda yüksek çıktığına vurgu yapan Balyalı “Önümüzdeki dönemde su fiyatlarında çok ciddi artışların olacağını tahmin ediyoruz. İBB Meclisi'nde daha önce alınan ve CHP olarak karşı çıktığımız karar doğrultusunda suya zam otomatiğe bağlanmış durumda. Bu İSKİ'nin zam yapmadığı anlamına geliyor” dedi.

FİYAT GÜNCELLEMESİ!

Bu açıklamanın ardından tekrar söz alan Ömer Şahan, “Zam demek bir artıştır. Fiyatların TEFE- TÜFE oranında güncellenmesi başka bir şey, fiyatlarının artırılması başka bir şeydir. Zam yok. Büyüşehirlerdeki en uygun su fiyatı bizde” yorumunda bulundu.