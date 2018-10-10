İstanbul’da taşınanların ilk tercihi Kadıköy

İstanbul'da en çok Ümraniyeliler, Ankara'da ise Çankayalılar taşındı. Kadıköy, İstanbul'da en çok tercih edilen ilçe olmayı sürdürürken, Ankara'da en çok tercih edilen ilçe ise Çankaya oldu.

REIDIN – Enakliyat Taşınma Endeksi’ne göre 2018’in üçüncü çeyreğinde, İstanbul’daki endeks değeri bir önceki çeyreğe oranla yüzde 7,1 artış gösterdi. 2017’nin üçüncü çeyreğine göre ise yıllık değişim yüzde 5,5 oldu. 2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığı REIDIN – Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi, hem çeyreklik hem de yıllık periyotta yukarı yönlü hareket etti. Endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise yaz aylarına denk gelen 2018’in üçüncü çeyreği oldu.

İSTANBUL’DA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DE EN ÇOK ÜMRANİYELİLER TAŞINDI

Endekse göre İstanbul’da en çok taşınan ilçeler ve mahalleler bu çeyrekte de değişmedi ve en çok taşınan ilçe yüzde 7,18 ile Ümraniye, en çok taşınan mahalle ise yüzde 1,71 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi oldu. Başka semtlere yönelik taşınma hareketinin en yoğun olduğu diğer ilçeler ise sırasıyla şöyle: yüzde 5,41 Küçükçekmece, yüzde 5,32 Maltepe, yüzde 4,76 Üsküdar ve yüzde 4,73 Esenyurt.

İSTANBUL’DA TAŞINMA HAREKETLİLİĞİ EN YÜKSEK İLÇE, ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DE AYNI: KADIKÖY

Endekse göre İstanbul’da taşınma açısından en hareketli ilçeler ve mahalleler de değişmedi ve en hareketli ilçe yüzde 6,40 ile Kadıköy, en hareketli mahalle ise yüzde 1,19 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi oldu. Taşınma hareketliliğinin en yüksek olduğu diğer ilçeler ise sırasıyla şöyle: yüzde 6,37 Ümraniye, yüzde 4,94 Maltepe, yüzde 4,67 Üsküdar, yüzde 4,64 Küçükçekmece. Böylece taşınma hareketliliği bakımından geçen çeyrekte dördüncü sırada olan Esenyurt’un yerini Üsküdar aldı ve Esenyurt ilk beşe giremedi.

KADIKÖY EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇE

İstanbul’da en çok tercih edilen ilçe yüzde 10,09 ile Kadıköy olurken, en çok tercih edilen mahalle olarak ise yüzde 1,21 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi öne çıkarak geçen çeyreğin en çok tercih edilen mahallesi olan Adnan Kahveci’yi geride bıraktı. En çok tercih edilen ilçeler sıralamasında Kadıköy’ü yüzde 5,67 ile Ümraniye, yüzde 5,17 ile Maltepe, yüzde 4,72 ile Pendik ve yüzde 4,42 Beylikdüzü izledi. Geçen çeyreğin en çok tercih edilen ilçelerinden biri olan Üsküdar bu çeyrekte ilk beşe giremedi.

ANKARA’NIN EN ÇOK TAŞINANI ÇANKAYALILAR

Ankara’da en çok taşınan ilçe yüzde 23,72 ile Çankaya oldu. Çankaya aynı zamanda yüzde 18,25 ile taşınma hareketliliğinin en yüksek görüldüğü ilçe olarak dikkat çekti. Çankaya’yı yüzde 16,14 ile Yenimahalle, yüzde 15,40 ile Keçiören, yüzde 12,47 ile Etimesgut ve yüzde 8,56 ile Mamak izledi. Böylece geçen çeyreğe göre Yenimahalle ve Etimesgut yer değiştirmiş oldu.

ANKARA’DA TAŞINANLARIN İLK TERCİHİ ÇANKAYA

2018 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Ankara’da en çok tercih edilen ilçe yüzde 16,93 ile Çankaya,en çok tercih edilen mahalle ise yüzde 2,41 ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi oldu. En çok tercih edilen ilçeler sıralamasında Çankaya’yı yüzde 16,40 ile Etimesgut, yüzde 13,76 ile Yenimahalle, yüzde 12,70 ile Keçiören ve yüzde 10,58 ile Altındağ izledi. Geçen çeyreğin en çok tercih edilen ilçelerinden biri olan Mamak, bu çeyrekteki ilk beşte yer almadı. Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi aynı zamanda yüzde 2,44 ile en çok taşınan mahalle oldu.

“TALEP TOPLU TAŞIMA VE YEŞİL ALANA GÖRE ŞEKİLLENİYOR”

REIDIN CEO’su Kerim Bertrand, “REIDIN – Enakliyat Taşınma Endeksi, çeyreklik bazda İstanbul ve Ankara için taşınma hareketliliğini ölçmeye devam ediyor. İstanbul Taşınma Endeksi, 2017 yılının 1. çeyreğinden itibaren en yüksek endeks değerine 126.4 ile bu çeyrekte ulaşmış görünüyor. Bölgesel tercihlere bakıldığında %10.09’luk oran ile Kadıköy en çok tercih edilen ilçe durumunda. Kadıköy’ün İstanbul’un en yaşanabilir ilçeleri arasında yer alması, insanları taşınmak için bu bölgeyi tercih etmeye yöneltiyor. Taşınma hareketliliği bakımından Ankara’nın en hareketli ilçesi ise %18.25 ile Çankaya. Hem sosyo – demografik nitelikleri hem de gelişmişlik düzeyi bakımından en yaşanabilir ilçeler arasında yer alması, Çankaya’daki taşınma deviniminin yüksek çıkmasının temel nedenlerinden biri.” dedi.

Enakliyat Kurucu Ortağı İskender Yılmaz ise Taşınma Hareketliliği Raporu üçüncü çeyrek sonuçları için şunları söyledi: “Temmuz ayı, seçimlerin tamamlanması ile birlikte nakliyat sektörünün en fazla taleple karşılaştığı aylardan biri oldu. Haziran – Temmuz ayları, genellikle sektörün en yoğun olduğu aylar olur ve bu yoğunluk iki ay süresince gözlenir. Ancak, seçim ve Ramazan Bayramı nedeniyle geçtiğimiz Haziran ayında planlanan taşınmaların çoğunun Temmuz ayına ertelendiğini görüyoruz. Bunun dışında, okulların tatil olması da taşınma hareketliliğini doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle, geçtiğimiz Ağustos – Eylül aylarının da taşınma talebi bakımından yoğun olduğu söylenebilir.”