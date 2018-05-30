İstanbul’da UBER bilançosu

İstanbul'da 2018 yılının ilk 5 ayında 6 bin 295 UBER sürücüsüne 18 milyon 922 bin, yolculara ise 2 milyon 165 bin lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri 2018 yılından itibaren UBER'e yönelik çok sayıda uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 6 bin 295 UBER sürücüsüne 18 milyon 922 bin, yolculara ise 2 milyon 165 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulamalarda, izin belgesi almadan ticari faaliyet yürüten ya da aldığı belgenin dışında faaliyet yürüten sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi uyarınca ilk seferde 3 bin 6 Türk Lirası, tekrarı halinde de 5 bin 10 Türk Lirası ceza uygulandığı bildirildi. Ek 2/4 maddesi uyarınca da bu araçlardan hizmet alan kişilere 344'er Türk Lirası ceza uygulandığı belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında 593 ve 2017 yılında da 4 Bin 547 UBER sürücüsüne cezai işlem uygulamıştı.