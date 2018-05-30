İstanbul’da UBER dönemi kapanıyor

Dün çıkan sürpriz yönetmelik sonrası aracını UBER’e kullandıranlara önce para, ardından belge iptali cezası geldi. Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula bu yaptırımı çözmeye çalıştıklarını belirtirken İstanbul Taksiciler Odası 'UBER bitti artık yok" ifadelerini kullandı.

Dün çıkarılan yasaya göre; UBER şoförlerine ikinci kez polis tarafından işlem yapılması durumunda yetki belgeleri iptal edilecek iki yıl boyunca taşımacılık yapmaları yasaklanacak. Bu kapsamda, internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı. UBER’den yapılan açıklamada kanunun içeriğine ilişkin bir ifade kullanılmadan; “Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız.”denildi.

UBER ARTIK YOK

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu UBER’in son yapılan düzenleme ile bittiğini söyledi. Aksu,” UBER artık yok, bitti. Artık VIP taksiler ve bizim taksilerimiz olacak. Bakanlık bunu yayınladı. Artık UBER işi kalktı. Bu tarihten sonra taksiciler olarak daha özenli ve daha titiz çalışacağız ve vatandaşımıza layıkı ile hizmet vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

İstanbul'daki UBER sürücülerinin kayıtlı olduğu Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula ise kesinleşmiş bir durumun olmadığını, D2 belgesinin şehir dışını kapsadığını belirtti. Ancak belediyelerinde bu konu ile ilgili bir yaptırım uygulayacağını söyleyen Kula, “Bakanlığın çıkardığı yasa bizi çok kapsamıyor. Ancak belediyelerden aldığımız bir belge var. Biz o belgelerle iş yapıyorduk. Şimdi onunla da ilgili bir düzenleme yapılacakmış biz onu engellemeye çalışıyoruz.”ifadelerini kullandı.

KİMSE GÖRÜŞMÜYOR

Kula belediyelerin düzenleyeceği uygulama eğer yürürlüğe girerse sayı olarak UBER araçlarının yarı yarıya düşeceğini belirtti. Ayırca hiçbir yetkilinin kendisi ile görüşmek istemediğini de belirten Kula, ” Seçim öncesi hiçbir yetkili bizimle görüşmek istemiyor. Biz ne yapalım vatandaşa iyi hizmet veriyoruz. Bize zorluk çıkarıyorlar. Hiç kimse randevu taleplerimize cevap vermiyor.”dedi.