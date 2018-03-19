İstanbullular bu haberi okuyunca çok kızacak!

Ankara'da otoparklar 0-1 saat arası ücretsiz günlük ise 1 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi astığı pankartlarla yeni uygulamayı duyurmaya başladı. Bu haberi okuyan İstanbullluların pazartesi sendromları artabilir. Beyaz Masa 153'ü arayarak siz de otoparklar 1 TL olsun talebinizi iletebilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde ‘Başkent’te otoparklar 1 TL olacak” diye flaş bir karar almıştı. Karar üzerine bugün Başkent’te 24 saatlik araç parkının ücretleri 1 TL oldu. Uygulamanın ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Belediyede şu an bu konuda ciddi bir sessizlik hakim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın oy çıkan yerlere metro yapılacağını açıklamasının ardından AKP’ye oy vermeyen vatandaş otopark ücretlerinin sadece oy çıkan bölgelerde düşmesinden endişe ediyor.

Peki ya vatandaş otopark ücretlerinin düşmesi talebini vatandaşa nasıl iletebilir? İBB’nin etkin olarak çalışan şikayet hattı Beyaz Masa Alo 153 aranarak talepler iletilebilir. Öte yandan Beyaz Masa @ibbBeyazmasa Twitter adresi üzerinden de Beyaz Masa’ya dilek talep ve şikayetleri iletmek mümkün.

İzmir’de de otopark ücretleri Ankara’ya göre yüksek. İzmirliler de taleplerini Alo 185 hattını arayarak iletebilirler.

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