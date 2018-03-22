İstanbul’un incisine 1.7 milyar TL

Gayrimenkul firmalarının rekabetine sahne olan, İstanbul'un en lüks semtlerinden Nişantaşı’ndaki Marmara Üniversitesi’nin Nişantaşı Teşvikiye ihalesini Dap Yapı kazandı. Şirket, bölgenin en büyük arazisi için 1.7 milyar lira teklif sundu.

Emlak Konut GYO'nun ihaleye çıkardığı İstanbul Nişantaşı'ndaki Marmara Üniversitesi arazisini Dap Yapı aldı. Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre Dap Yapı, iştiraki Eltes İnşaat ile katıldığı ihalede 26 dönümle Nişantaşı'nın en büyük arazisine 1.7 milyar lira teklif sunarken, arsa satışı karşılığı 705 milyon liraya d enk gelen yüzde 40 şirket payı önerdi.

Arazinin 20 dönümlük kısmında yaklaşık 11 dönümü ticaret+konut alanı, 1 dönümü ticaret alanı ve 7 dönümü de park alanı olarak ayrıldı.

YÜZDE 40 ŞİRKET PAYI

Şehrin merkezi konumunda ve büyüklüğüyle dikkat çeken arazi için ikinci oturumda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Nişantaşı Teşvikiye arsasının ihalesine, hem konumu hem de büyüklüğü nedeniyle gayrimenkul firmalarının yoğun ilgisi vardı.

İhalenin 15 Mart'ta düzenlenen 1. oturumuna katılan Eltes İnşaat, Özak GYO, Taş Yapı İnşaat, Astaş Gayrimenkul, CABA İnşaat ve Doruk GYG Şehircilik 2. oturumdaki açık artırmada adeta yarıştı. Teklif artıran firmaların tamamı şirket payı olarak yüzde 40 önerdi. Astaş Gayrimenkul ve Taşyapı'nın 3. sözlü turda çekildiği ihalede 1 milyar 763 milyon 750 bin lira teklif ile Eltes İnşaat kazanan olurken, CABA İnşaat 1 milyar 455 milyon lira teklifle ikinci oldu. Özak GYO arazi için 1 milyar 351 milyon lira önerirken, Doruk GYG Şehircilik ise 1 milyar 220 milyon lira teklif sundu.

455 MİLYON TL'YE ALMIŞTI

TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016'da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ'ye devredilmişti. TOKİ, buna karşılık Maltepe'deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. Üniversitenin Halkalı ve Nişantaşı kampüs arazileri ise TOKİ tarafından Haziran 2016'da Emlak Konut GYO'ya satılmıştı. Emlak Konut GYO, Nişantaşı'ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon liraya satın aldığını duyurmuştu.

Konut ve ticaret alanında 10 kat yükseklik sınırı bulunurken, ticaret alanındaki yükseklik sınırı 5 kat olarak belirlenmişti.

M2'Sİ 10 BİN DOLAR

Nişantaşı bu döneme kadar büyük, konsept projelerin gerçekleştirilemediği bir bölge olduğunu anlatan Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, geliştirecekleri projenin Nişantaşı'nın tarihi değerine uyum sağlayacağını söyledi. Yanı sıra projenin modern dünyayla da entegre olacağını vurgulayan Yılmaz, “Nişantaşı'na, İstanbul'a, markamıza değer katacak bir proje yapacağız. Arazi çok kıymetli. Burada şu anda metrekaresi 10 bin doların altında satılan yer yok” dedi.

Bölgede yeni konut almak için bekleyen ciddi bir kitle olduğunu kaydeden Yılmaz, “Nişantaşı konseptini yaşatacağız. Bu büyük ve kıymetli arazinin değerini bilerek, almak için çok uğraştık” diye konuştu.