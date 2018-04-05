İstanbul’un taşı toprağı gerçekten altınmış

İstanbul’da son günlerde müthiş bir imar hareketliliği yaşanıyor. 21 Mart’ta Nişantaşı’ndaki Marmara Üniversitesi ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi Dap Holding iştirakleri Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı 1 milyar 763 milyon TL’ye kazandılar.
Daha sonra aynı grup 29 Mart’ta 1 milyar 111 milyon 100 bin TL’ye Çekmeköy ihalesini kazandı.
Dün ise Kiptaş Etiler Polis Yüksek Okulu arazisini 1 milyar 388 milyon TL’ye kazandı. Böylece 15 günlük süreçte 3 projede 4 milyar 263 milyon liralık toplam değer oluştu. Başka bir değişle 20 gün içerisinde İstanbul’da 1 milyar 50 milyon dolarlık arazi satıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nde tek seferde en büyük arazi satışı 7 Mart 2007’de gerçekleşti. Bugün üzerinde Zorlu Center’ın bulunduğu eski İETT Zincirlikuyu Garajı 800 milyon dolara satıldı. O günkü kur ile hesaplandığında arazinin değeri 1.1 milyar TL yapıyordu. Bugün o arazinin üçte biri büyüklüğündeki Etiler Polis Yüksek Okulu arazisi için yaklaşık 1.4 milyar TL verildi.