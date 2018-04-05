İstanbul’un taşı toprağı gerçekten altınmış

Son 20 gün içinde İstanbul'da 1 milyar 50 milyon dolarlık arazi ve proje geliri satıldı.

İstanbul’da son günlerde müthiş bir imar hareketliliği yaşanıyor. 21 Mart’ta Nişantaşı’ndaki Marmara Üniversitesi ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi Dap Holding iştirakleri Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı 1 milyar 763 milyon TL’ye kazandılar.

Daha sonra aynı grup 29 Mart’ta 1 milyar 111 milyon 100 bin TL’ye Çekmeköy ihalesini kazandı.

3 GÜNDE 4 MİLYAR 263 MİLYON TL’LİK SATIŞ

Dün ise Kiptaş Etiler Polis Yüksek Okulu arazisini 1 milyar 388 milyon TL’ye kazandı. Böylece 15 günlük süreçte 3 projede 4 milyar 263 milyon liralık toplam değer oluştu. Başka bir değişle 20 gün içerisinde İstanbul’da 1 milyar 50 milyon dolarlık arazi satıldı.

TEK SEFERDE SATILAN EN PAHALI ARAZİ: İETT GARAJI

Türkiye Cumhuriyeti’nde tek seferde en büyük arazi satışı 7 Mart 2007’de gerçekleşti. Bugün üzerinde Zorlu Center’ın bulunduğu eski İETT Zincirlikuyu Garajı 800 milyon dolara satıldı. O günkü kur ile hesaplandığında arazinin değeri 1.1 milyar TL yapıyordu. Bugün o arazinin üçte biri büyüklüğündeki Etiler Polis Yüksek Okulu arazisi için yaklaşık 1.4 milyar TL verildi.