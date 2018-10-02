İstanbul’un zam şampiyonu karpuz oldu

İTO Eylül ayı fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre Eylül ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karpuz yüzde 71.74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 134'ünün perakende fiyatı artarken, 12 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EYLÜL AYINDA KARPUZ YÜZDE 71.74 ARTTI

Eylül ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karpuz yüzde 71.74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 41.07 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 37.65 ile salça, yüzde 30.20 ile domates ve yüzde 29.00 ile patlıcan oldu.

EYLÜL AYINDA ELMA YÜZDE 29.60 UCUZLADI

2018 Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan elma yüzde 29.60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 16.01 ile limon, yüzde 12.24 ile kuru soğan, yüzde 6.79 ile patates ve yüzde 5.33 ile erik oldu.

İHA