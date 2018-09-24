İşte çok fazla duyulmayan ancak konkordato ilan eden şirketler

Hotiç ve Yeşil Kundura’dan sonra Beta’nın da konkordato ilan etmesi sadece ayakkabı şirketlerinin konkordato ilan ettiği algısı oluşmasına sebep oldu. Aslında her sektörde konkordato ilan eden firma var. Yüzlerce şirketin arasından bazılarını sizler için derledik.

Ayakkabı firmaları konkordato ilan ederken kamuya iş yapan şirketler bu markaların gölgesinde kaldı. Turizmden makineye, inşaattan gıdaya kadar birçok alanda irili ufaklı şirketler konkordato talep ediyor. Yüzlerce şirketin arasından bazılarını sizleri için derledik. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler büyük kamu ihalelerinde taşeron olarak yer alan firmalar… Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele işini yapan şirketten, Kocaeli Stadı'nın çelik konstrüksiyon işini yapan şirkete, Çamlıca Kulesi'nin betonunu sağlayan şirkete kadar birçok alt yüklenici konkordatoya başvurdu. İstanbul merkezli telekomünikasyon altyapı şirketi Marin Telekom da konkordato başvurusu yapan şirketler arasında yer alıyor.

KARLA MÜCADELEDE “KONKORDATO” DÖNEMİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ihalesi kazanan İloğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de konkordato talep etti. 13 Eylül'den itibaren üç ay süre alan şirket Kayseri ve bölgesinde kamu ihaleleri alıyor. Erciyes Üniversitesi beden eğitimi yüksekokulu kantin ve kafesini de işleten İloğlu, şehrin karla mücadele ihalesini almıştı. Halen devam eden kamu ihalelerinde olan şirket ayrıca 350 büyükbaş hayvan ile gıda sektöründe de faaliyet gösteriyor.

ÇAMLICA KULESİ'NİN BETONUNU SAĞLIYOR

İstanbul Çamlıca'da bulunan ve inşaatı devam eden Çamlıca Kulesi'nin çimento sağlayıcısı olan Destebaşı Grup bünyesinde yer alan Destebaşı İnşaat Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi 11 Eylül'de üç ay süreli konkordato talep etti. 1979 yılında kurulan şirket İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2015 ikinci en büyük sanayi kuruluşu listesinde 169'uncu sırasında yer aldı. 2016 yılında ise İSO ilk 500 en büyük sanayi kuruluşu listesinde 449. sıraya yükselerek 280 kuruluşu geride bıraktı.

AKP, İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI DA VAR

2004 yılında GSM baz istasyonları çözüm ortaklığı yapısıyla kurulan Marin Telekom Anonim Şirketi de konkordato talep eden şirketler arasındaki yerini aldı. Merkezi İstanbul'da olan şirketin İzmir'de de ofisi bulunuyor. Türk Telekom'un iş ortağı olduğunu iddia eden Marin Telekom'un sahibi Mustafa Tunahan Öztürk, son genel seçimde AKP İzmir Milletvekili aday adayları arasında yer alıyordu.

AÇILIŞTAN SONRA KONKORDATO İSTEDİ

1 Eylül'de açılışı yapılan Kocaeli Stadı'nın çelik konstrüksiyon işini yapan Özbakan Makina İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi de açılıştan on gün sonra konkordato ilan etti. Sivas Stadı, Kayseri Kadri Has Stadyumu, Fenerbahçe Ülker Arena, İstanbul Başakşehir Stadı'nın da çatı ve çelik konstrüksiyon işlerini yapan şirket 1979'dan buna inşaat alanında faaliyet gösteriyor.