İşte doların seçim kararına tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim görüşmesi sonrası yapılan açıklamanın ardından dolar/TL'de düşüş gözlendi. Açıklama öncesi 4.0950/40972 seviyesinde işlem gören dolar/TL 4.0607'ye kadar indi.

Türkiye erken seçime gidiyor. Dün Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında dile getirdiği erken seçim çağrısı üzerine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Beştepe’de bir dörüşme gerçekleştirdi. Yarım saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran 2018’de erken seçim kararını alındığını açıkladı. Alınan bu karar piyasalara düşüş olarak yansıdı. Güne 4.10 seviyesinde başlayan dolar/TL gün içinde de yatay hareket etti. Açıklamadan önce saat 13.26’da 4.1022’den işlem gören kur saat 15.31’de 4.0941’e geriledikten sonra saat 15.46’da 4.0955 seviyesine çıkmıştı. Dolar/TL Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararını açıklamasından sonra da 4.0607 seviyesine kadar geriledi.