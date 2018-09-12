İşte iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın özellikleri ve fiyatı

Apple yeni ürünleri iPhone Xs, iPhone Xs Plus, iPhone Xr ve Apple Watch Series 4'ü tanıttı. Apple'ın ürün tanıtım etkinliği California'daki Steve Jobs Theatre'da düzenlendi. Yeni Apple ürünleri 21 Eylül’de ABD’de satışa çıkacak. Türkiye için tarih henüz açıklanmadı. iPhone Xs'in bayi karı hariç fiyatı yaklaşık 10 bin 800 TL olacak. iPhone Xs'in başlangıç modelinin yaklaşık 4.140 TL'si vergi olacak.