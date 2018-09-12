İşte iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın özellikleri ve fiyatı

İşte iPhone Xs ve iPhoneXs Max’ın teknik özellikleri:
İşte iPhone Xr’ın teknik özellikleri:
TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple’ın yeni saati Series 4, Saat EKG çekebilmesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda kişi düştüğü zaman ambulansı arayabiliyor.
Dünyada 21 Eylül’de satışa çıkacak olan cihazın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.
749 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak yeni iPhone Xr.
Apple’ın başkan yardımcısı Phil Schiller yeni iPhone Xs’i tanıttı.
Apple’ın CEO’su Tim Cook cihazın deneyimlendiği alanda…