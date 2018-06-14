İşte üreticinin hali: Eşek sırtında kiraz…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’nın Selendi ilçesindeki Pınarlar Mahallesi’nde bulunan kiraz alım merkezini gezdi. Üreticiler kiraz kasalarını eşek sırtında getirdi. Kiraz fiyatının mazot karşısında bir yılda 5 kat değer kaybetmesinden şikayet eden çiftçi Ahmet Akyıldız, ‘’Mazot alamıyoruz, malımızı artık traktör yerine, eşeklerle taşıyoruz’’ dedi.

CHP'li Özel de, üreticinin geçen yıl kirazın kilosunu, 8-10 TL arasında sattığını, bu yıl ise 2-2,5 TL civarında alıcı bulabildiğini belirterek, ‘'Geçen yıl, bir kilogram kiraz satan, 2,5 – 3 litre mazot alabiliyordu, şimdi 2 kilogram kiraz satsa bile 1 litre mazot alamıyor. Neredeyse 5 katlık bir değer kaybı var” diye konuştu.

50 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Ahmet Akyıldız isimli köylü de ‘'Bu mazot fiyatıyla başa çıkamayız. 40-50 yıl öncesine geri döndük” diyerek serzenişte bulundu. Özel Akyıldız'ın kirazlarını dilediği fiyattan satın alacağını söyledi ancak üretici vatandaş, ‘'Haksızlık olur, bana tek başına piyango vursa bile bizim köy kurtulmaz” cevabını verdi.

Özel, kiraz üreticisine CHP'nin seçim vaatlerini de anlattı ve “CHP iktidarında çiftçiye mazotu litresi 3 TL'den ÖTV'siz ve KDV'siz olarak vereceğiz. Türkiye'nin ihracat pazarı küçüldü, bunun en önemli sebebi de istikrarsız ve kavgacı dış politikadır. Bütün dünya ile kavga edersen, didişirsen sonucunda ihracat pazarı küçülür, ürününün fiyatı değersizleşir” dedi.